Američki penjač se bez užeta i zaštitne opreme popeo na neboder od 508 metara

Američki penjač Alex Honnold popeo se u nedjelju na neboder Taipei 101 na Tajvanu bez užeta i sigurnosne opreme, a hiljade ljudi pratile su uspon s tla, dok je događaj uživo prenosio Netflix.

Honnold je do vrha zgrade visoke 508 metara stigao nakon uspona koji je trajao oko 91 minutu, a nakon podviga je rekao: “Kakav prekrasan način da se vidi Taipei.” Uspon je bio odgođen za jedan dan zbog vlažnog, kišnog vremena.

Taipei 101 je bio najviši neboder na svijetu od 2004. do 2010. godine, dok je danas najviša zgrada na svijetu Burj Khalifa u Dubaiju.

Prema navodima organizatora, uspon je izveden uz dozvolu i podršku uprave Taipei 101 i gradske administracije, a Honnold je rekao da je ranije razmišljao da se na zgradu popne bez dozvole, ali je odustao “iz poštovanja prema zgradi” i timu koji mu je omogućio pristup i pripreme.

Izvršni producent James Smith ocijenio je da je rijetkost da zgrada dozvoli ovakav događaj, nazvavši Taipei 101 “pravom ikonom” Tajvana.

O usponu su se oglasili i tajvanski zvaničnici, zahvaljujući Honnoldu i Netflixu što su Tajvan predstavili svjetskoj javnosti i iz drugačijeg ugla. Predsjednik Lai Ching-te je na društvenim mrežama napisao: “Čestitam hrabrom, neustrašivom Alexu što je dovršio izazov.”

Ovo nije prvi uspon na Taipei 101, jer se 2004. godine francuski penjač Alain Robert popeo na zgradu uz pomoć sigurnosnog užeta, što je trajalo oko četiri sata.