Arnautović: Na dan Općih izbora dostupan TV kanal CIK-a BiH

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Suad Arnautović rekao je da će prvi put u historiji na dan Općih izbora, koji će biti održani u nedjelju, biti aktiviran 24 satni TV kanal CIK-a BiH.

– Putem tog kanal će u realnom vremenu biti emitirane sve aktivnosti CIK-a, svi mediji imaju odobrenje za korištenje sadržaja objavljenih na našem TV kanalu, koji će biti pozicioniran na web stranici i Youtube kanalu CIK-a – kazao je Arnautović.

Novinu na Općim izborima za birače, kako ističe, predstavlja sigurnosni štambilj, kojim se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića.

– Kada započne proces brojanja nakon zatvaranja biračkih mjesta mi ćemo vanrednim naporima općinskih izbornih komisija i preuzimanjem prije vremena zelenih kopija samo za rezultate za nivo Predsjedništva BiH učiniti maksimalan napor da vam te rezultate damo do ponoći – navela je članica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

– Ta zabrana počinje u petak 30. septembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja odnosno počinje u subotu, 1. oktobra, u 7 sati ujutru i traje do 19 sati u nedjelju, 2. oktobra. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku ili izbornu kampanju – istakao je Arnautović.