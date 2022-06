Bachelet političarima u BiH: Zaboravite na podjele, fokusirajte se na ljudska prava

Bosna i Hercegovina će ove godine imati izbore, te potičem sve političare da zaborave na podjele i da se fokusiraju na prava svih u zemlji, da grade demokratsku i inkluzivnu budućnost na temelju jednakosti svih građana – izjavila je danas u Sarajevu visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet.

Na kraju četverodnevne službene posjete BiH, Bachelet je na konferenciji za novinare rekla da je imala priliku da se susretne sa s visokim državnim dužnosnicima, predstavnicima civilnog društva, preživjelima i porodicama žrtava rata, predstavnicima pravosuđa i međunarodne zajednice.

Razgovarali su, kako je navela, o izgradnji mira, pomirenju, tranzicijskoj pravdi, borbi protiv korupcije, pravima žena… Posebno je izdvojila posjetu Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari, gdje se sastala s porodicama žrtava, te ukazala na nužnost da svi odgovorni odgovaraju za počinjene zločine.

Bachelet je navela kako direktno prate situaciju u BiH, te da je posjeta bila dobra prilika za razgovore o nizu pitanja i izazova u pogledu ljudskih prava s kojima se ljudi u BiH, institucije, civilno društvo i svi drugi suočavaju već gotovo tri desetljeća.

Dodala je kako su još prisutni ožiljci iz rata od 1992. do 1995 godine, ali da je uvjerena da postoji volja i odlučnost među mnogima da se izgradi društvo za sve građane u BiH, koji će živjeti u miru, čija će se prava poštivati i koji će živjeti dostojanstveno.

– BiH je pristupila svim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava i to je pozitivno. Isto tako aktivno sarađuje sa mehanizmima UN za zaštitu ljudskih prava. BiH učestvuje u tom procesu, izvještava o stanju ljudskih prava i sve je to pozitivno. Postoje pozitivini koraci i u pogledu domaćih zakona i to sam uočila ove sedmice – navela je Bachelet.

Međutim, kako je dodala, isto tako postoji zabrinutost u pogledu implementacije zakona, te da neki zakoni nisu u potpunosti usklađeni sa međunarodnim standardima.

– Mislim da je implementacija ključnih zakona u oblasti ljudskih prava slaba, još nisu provedene sve sudske presude, a institucije koje trebaju promovirati i štititi ljudska prava su u situaciji u kojoj im javnost ne vjeruje u velikoj mjeri. Postoje organizacije civilnog društva koje rade na promoviranju transparentnosti, odgovornosti prema javnosti i učešću u procesu odlučivanja – rekla je Bachelet.

Ona smatra da su socio-ekonomska prava ljudi u ovoj zemlji pod utjecajem različitih nivoa vlasti što dovodi do regionalne nejednakosti. Socijalna zaštita, zdravstvo i obrazovanje, kako je dodala, također su pod utjecajam te regionalne nejednakosti u zemlji.

– Mnogi sa kojima sam razgovararala smatraju da je korupcija prepreka ostvarenju prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, pristup javnim uslugama, a to se posebno odnosi na marginalizirane kategorije stanovništva – dodala je Bachelet.

Govoreći o pitanju reparacije, istakla je da je jako bitno da žrtve i njihove porodice dobiju obeštećenje. Dodala je kako su potrebni novi zakoni i uspostavljanje fonda za obeštećenje žrtava, kao i fonda za nestale osobe, te da zabrinjava činjenica da se onemogućavaju podnošenje zahtjeva za obeštećenje pozivajući se na zastarjelost.

Bachelet je posebno istakla da BiH ima veliki potencijal, da svi moraju živjeti sigurno i da se svugdje moraju poštivati prava svih u ovoj državi.

RTV Slon/Fena