Barbarez: Poraz u Njemačkoj kao dodatni motiv i šansa da igrači vrate samopouzdanje

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak u Zenici igra posljednji meč u A Ligi nacija protiv Nizozemske.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza nakon pet kola imaju četiri poraza i jedan remi i posljednji su u grupi te će u narednoj sezoni igrati u B Ligi. Nakon teškog poraza u Njemačkoj glavni zadatak stručnog štaba bit će psihički pripremiti ekipu za susret, što prema Barbarezovim riječima neće biti problem. Selektor ističe da je dobro da se s Nizozemcima sastaju tri dana nakon teškog poraza i da će to biti dodatni motiv igračima i šansa da vrate samopouzdanje.

Ističe da generalno nije nezadovoljan izdanjem reprezentacije u Ligi nacija, ne računajući posljednji meč.

– Do ove utakmice nije to izgledalo loše, kako smo se snalazili, stvarali ekipu, bilo je dosta dobrih stvari. Ova utakmica te vrati korak-dva nazad, ali porazi su sastavi dio igre i zašto bismo poklekli. To vidim kao motivaciju da nešto ispravimo, igračima ću dati šansu jer vjerujem i dalje u njih – kazao je Barbarez na pres-konferenciji.

Glavni cilj su, kako kaže, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a utakmice u Ligi nacija su za mlade igrače veliko iskustvo.

– Očekujemo da budemo ravnopravni s protivnicima koji su u našem rangu ili i jači. Svjesno sam ušao u rizik, ovo je dio našeg puta. Dobra reprezentacija se stvara vremenom, kada isti skup igrača igra godinama. Mladi igrači moraju da steknu iskustvo, a to se može samo igranjem utakmica – zaključio je selektor bh. tima.

Kapiten Edin Džeko podcrtao je da su porazi sastavni dio igre, pa i visoki, ali da ne može biti svejedno.

– Nije bilo dobro, nije bilo zadovoljavajuće bez obzira što je Njemačka na puno većem nivou. Ali to ne treba da bude alibi – kazao je Džeko.

– Nadam se da generalno svi igrači imaju ovu utakmicu. Mislim da smo totalno podbacili, ali svakom treba da bude u glavi da je ovo nova šansa za dokazivanje. Možemo da tu utakmicu, dobrom igrom protiv Nizozemske, poništimo. Treba da toga budu svjesni, neće biti lagana kao ni jedna što nije bila, li moramo dati sve od sebe da pokušamo napraviti dobar rezultat – dodao je Džeko.

Nogometaši BiH će zvanični trening imati danas u 15 sati u Trening kampu FK Sarajevo u Butmiru.

Susret s Nizozemcima igra se u utorak od 20 sati i 45 minuta na Stadionu Bilino polje u Zenici.