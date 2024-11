Zmajevi u utakmici bez značaja večeras u Zenici spašavaju obraz protiv Nizozemaca

U utakmici bez posebnog rezultatskog značaja za obje selekcije, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u posljednjem, 6. kolu ovogodišnjeg izdanja Lige nacija A, u okviru grupe 3, na Stadionu “Bilino polje” Zenici ugostiti u uzvratnom meču Nizozemsku (20.45 sati).

Prvi duel, koji je igran 7. septembra na startu ovogodišnjeg izdanja Lige nacija A, okončan je trijumfom Nizozemske na svom terenu rezultatom 5:2, a zanimljivo je da je to bio i meč u kojem je bh. tim postigao najviše golova u zadnjih 11 mečeva, u kojima su ubilježili čak 10 poraza te samo jedan remi.

Jedini remi izabranici selektora Sergeja Barbareza ubilježili su 10. septembra na gostovanju kod Mađarske, nakon kojeg se pojavila nada da bi mogli izboriti opstanak, ali je poslije poraza prošlog mjeseca od Mađara u uzvratu u Zenici (0:2) te subotnjeg poraza u gostima kod Njemačke s čak 0:7, koji je i najteži je poraz “Zmajeva” od samostalnosti BiH, postalo izvjesno da će završiti kao posljednji u grupi i u narednoj ciklusu ponovo igrati u Ligi B.

– Do ove utakmice nije to izgledalo loše, kako smo se snalazili, stvarali ekipu, bilo je dosta dobrih stvari. Ova utakmica te vrati korak-dva nazad, ali porazi su sastavi dio igre i zašto bismo poklekli. To vidim kao motivaciju da nešto ispravimo, igračima ću dati šansu jer vjerujem i dalje u njih- kazao je pred večerašnji duel selektor Barbarez, koji je istakao kako ima povjerenje u svoje igrače.

Poraz je, dodao je, psihički teško pao svima, ali je dobro da odmah nakon tri dana igraju novu utakmicu, koja će biti prilika da poprave dojam.

Nizozemska je trijumfom na svom terenu protiv Mađarske s 4:0 definitivno osigurala drugo mjesto u grupi te plasman u ¼ finale pa su u Zenicu doputovali bez prvih zvijezda tima Virgil van Dijka i Frenkie De Jonga. Selektor Ronald Koeman istakao je kako su takvu odluku donijeli iz medicinskih razloga te u interesu igrača. Najavio je kako će, uprkos tome što su izborili prolaz, ozbiljno pristupiti ovom meču te da je svakom igraču čast igrati za Nizozemsku –

-Možda bude nekoliko izmjena, jer nemamo nekoliko igrača na raspolaganju, ali svi igrači su ovdje kvalitetni i dat će sve od sebe. Ne volim pričati pojedinačno o saigračima, ali mislim da će ova selekcija imati snažnu podršku na svom stadionu- kazao je Koeman, koji smatra kako bh. tim imati podršku svojih navijača te da utakmica protiv Njemačke nije pravo mjerilo kvaliteta “Zmajeva”.

– Vidjeli smo u prvom susretu da BiH zna odigrati kvalitetno, dali su nam dva gola i pokazali da imaju nekoliko kvalitetnih igrača. Jako su kvalitetni i smatram da ćemo se morati potruditi kako bi pobijedili na Bilinom polju- kazao je Koeman.

Barbarez večaras također neće moći računati na dva igrača, jer se Jusuf Gazibegović i Haris Tabaković iz Njemačke nisu vratili u Sarajevo sa saigračima, ali će vjerovatno večeras igrati kapiten Edin Džeko i Amar Dedić, a izvjesno je i Nikola Katić. U drugom izdanju Lige nacija, kada je BiH prvi put igrala u Ligi nacija A, međusobni susret protiv Nizozemske u Zenici okončan je bez golova, dok su Nizozemci na svom terenu tada slavili s 3:1.

BiH je i tada, u grupi s Italijom (12 bodova), Nizozemskom (11) i Poljskom (7), takmičenje okončala kao posljednja u grupi 3, ali su tada osvojili dva boda. Zanimljivo je da su i tada bili postigli samo tri gola, ali su primili puno manje- 11 golova, dok, kolo prije kraja, ovog puta imaju samo bod te samo tri postignuta i čak 16 primljenih golova te su iz grupe 1 Lige nacija A, primili najviše golova od svi reprezentacija u sve četiri UEFA Lige nacija.

Međutim, Poljska je postigla devet golova te u grupi 1 ima četiri boda, dok je BiH, sa samo tri do sada postignuta gola- uz Srbiju koja je okončala takmičenje sa šest bodova i isto toliko primljenih golova i Mađarsku, koja je u grupi s BiH te ima pet bodova i 10 primljenih golova- selekcija koja je u ovom izdanju postigla najmanje golova u Ligi nacija A te ima najmanje bodova.

Švicarska je osvojila samo dva boda u grupi 4 pa bi se, eventualnim remijem protiv Nizozemske, BiH mogla bodovno poravnati s njima, ali i Švicarci imaju šest postignutih i 14 primljenih golova u grupi s Španijom, Danskom i Srbijom pa bi “Zmajevi” samo pobjedom mogli izbjeći status najneuspješnije selekcije u ovogodišnjem izdanju Lige nacija A.

Susret u Zenici sudit će Aliyar Aghayev iz Azerbejdžana.