Bećirović u Antaliji: NATO je strateški cilj, sigurna luka za sve ljude u BiH

NATO je sigurna luka za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Kada uđemo u Evropsku uniju, a posebno u NATO, to će imati svoje sigurnosne i ekonomske implikacije, ali bih rekao da će to imati i važan psihološki značaj. Bit će to pravi znak da je vrijeme nemira i konflikta nepovratno iza nas – kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na panelu u okviru Diplomatskog foruma u Antaliji.

Još jednom je istakao kako je NATO savez strateški cilj naše države te podsjetio da je unutar državnih organa o tome postignut konsenzus te da član 84 Zakona o odbrani nalaže da se učini sve da BiH što prije uđe u NATO.

– To je u slučaju BiH i zakonska obaveza – naglasio je Bećirović.

Istakao je i kako je važno da prestanu napadi na ustavni poredak zemlje iz entiteta RS.

– Dva ključna osigurača koja garantiraju mir u BiH na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma su institucija visokog predstavnika i Ustavni sud, koje su od jula 2023. brutalno napadnute od organa entitete Republika Srpska. To se mora zaustaviti – rekao je Bećirović na panelu na kojem su učestvovali također predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i članica Predsjednitva Željka Cvijanović.

Kada je riječ o otvaranju pregovora BiH sa Evropskom unijom, očekuje pozitivnu odluku 21. marta.

– Ovo Predsjedništvo BiH je realizovalo sve obaveze kada je riječ o našem evropskom putu. Novo Vijeće ministara BiH, Parlament BiH, postigli su za ovu godinu dana puno zapaženije rezultate nego što je to bilo prethodne četiri godiine. To su prepoznali ljudi iz EU i to su činjenice. Kada je riječ o geopolitičkim okolnostima, svjedoci smo da je ruska invazija na Ukrajinu najveći geopolitički, tektonski zemljotres u 21. stoljeću. Refleksije tog velikog zemljotresa se osjete itekako na zapadnom Balkanu, posebno u BiH – kazao je.

U tom kontekstu, kako ističe, pomoć i podrška BiH su ujedno i investiranje EU u stabilnost i sigurnost jugoistoka Evrope, a time i cijelog kontinenta.

