Bećirović: Vrijeme je da BiH odlučno krene putem evropskih integracija

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas je na mezarju Kovači položio cvijeće i odao počast povodom obilježavanja 33. godišnjice bitke za odbranu Predsjedništva BiH i Sarajeva.

– Danas sam ovdje da iskažem duboko poštovanje časnim i hrabrim braniteljima. Na današnji dan 2. maja 1992. godine odbranjena je država Bosna i Hercegovina, glavni grad države BiH i Predsjedništvo BiH. Predsjedništvo BiH simbolizira suverenitet države BiH i zato danas, između ostalog, i kao član Predsjedništva BiH želim ukazati na presudnu važnost odbrane Predsjedništva BiH u tom periodu. I danas, 2025. godine, treba reći da Predsjedništvo BiH igra veoma važnu ulogu i zato niko ne smije dozvoliti da bilo kada dođe takav sistem koji će podrazumijevati asimetričan izbor članova Predsjedništva BiH – izjavio je Bećirović.

O tome se ne smije ni pregovarati, istakao je Bećirović, dodajući da mi moramo raditi u BiH na izgradnji dva ključna mosta naše države, a to su most prema Evropskoj uniji i most prema NATO savezu.

Bećirović je odgovorajući na novinarsko pitanje rekao da, nažalost, politike koje ne prihvataju nezavisnu, suverenu i nedjeljivu BiH nisu nikada ni umrle i one i danas pokušavaju da destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu.

– Kada je riječ o gospodinu Čoviću, on definitivno ne djeluje ni u interesu hrvatskog naroda, ni u interesu Bosne i Hercegovine. U jednom priručniku kojeg su napisali Kecmanović i Antić, a zove se Istorija Republike Srpske, piše da je Dragan Čović jedan od tri ključna stuba velikosrpske politike. Treba taj dio dobro pročitati, nisu to oni slučajno napisali – rekao je Bećirović.

Naglasio je da nama treba dobra saradnja i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, dobra saradnja i Bošnjaka i Hrvata, dobra saradnja svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, ali da „gospodin Dragan Čović nanosi veliku štetu Bosni i Hercegovini“.

– Kada je riječ o Dodiku, o njemu su sve riječi istrošene. Riječ je o političkom prostaku, osobi koja igra na terenu primitivizma. Za razliku od njega ja igram na terenu pravnih argumenata i nikada neću dozvoliti da se spuštam na taj njegov nivo. Nikada u svom životu nisam dao ni jednu izjavu koja je na bilo koji način uvredljiva za bilo koji narod u BiH ili bilo gdje na drugom mjestu. I nikada takvu izjavu neću dati. Jednako poštujem sve ljude i mislim da je budućnost ove zemlje u međusobnom poštovanju i okretanju evropskim i evroatlantskim integracijama – dodao je Bećirović.

Govoreći o tome šta očekuje od sjednice Vijeća sigurnosti UN, Bećirović je rekao da se radi o redovnim sjednicama i da se prošle godine tri puta obratio samo na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a.

-Visoki predstavnik će podnijeti izvještaj. Najveći dio Vijeća sigurnosti vrlo dobro zna ko su glavni uzročnici krize u BiH i tu nema nikakve dileme. Bilo bi dobro da članica Predsjedništva BiH, trenutna predsjedavajuća Željka Cvijanović, zastupa stavove države Bosne i Hercegovine, jer je ona tamo uime Predsjedništva BiH. Međutim, sudeći po njenim stavovima, očigledno radi na protuustavan i protuzakonit način, suprotno svim usvojenim strategijama i zakonima države BiH. Danas ću o tome i detaljno informisati i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ali i ambasadore u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija – dodao je Bećirović.