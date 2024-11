Bez biblioteka, bez identiteta: Posljedice zatvaranja NUBBiH

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jedan od ključnih simbola kulturnog identiteta i obrazovnog razvoja zemlje, trenutno je u fazi potpune obustave rada.

Zatvaranje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine usporava kulturni, obrazovni i naučni razvoj zemlje. Biblioteke širom naše zemlje danas su se udružile kako bi pružile podršku Nacionalnoj biblioteci i ukazali na ozbiljan problem, zaključavši svoja vrata.

Zaključana vrata biblioteke u Tuzli

Zatvorena su i vrata Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ u Tuzli. Zaposleni su ih simbolično zaključali u znak podrške Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, čiji rad je već mjesecima obustavljen. Ovaj čin ukazuje na ozbiljnu paralizu bibliotečkog sistema u BiH, čije posljedice direktno ugrožavaju obrazovanje, nauku i pristup kulturnom naslijeđu.

„Da jedna država ima problem s bitisanjem nacionalne biblioteke, pa i svih drugih, sa svim tim posljedicama- pravo da vam kažem nisam ni bila svjesna šta sve može biti posljedica dok nisam pročitala osvrt razloga ovog protesta, pa to je stvarno da čovjek izgubi pamet“, rekla je Sadika Alispahić, članica NUB „Derviš Sušić“.

“Jedan narod možete uništiti samo ako uništite njegovu kulturu”…

Situacija je postala alarmantna jer bez funkcionalne biblioteke, nije moguće objavljiviti nove knjige, časopise i naučne radove u Federaciji BiH. Ovo se odražava na rad profesora na fakultetima koji nemaju mogućnosti da objave svoja naučna istraživanja, čime je onemogućen i napredak u akademskom svijetu.

„To već ostavlja posljedice na obrazovni sistem jer se novi udžbenici ne mogu štampati, profesori ne mogu napredovati, ni na fakultetima nema napredovanja bez objavljivanja knjiga koje prolaze kroz određene procese i usluge koje nudi samo Nacionalna biblioteka. Kompletan proces produkcije je stao“, objašnjava Sanja Dukić, direktorica JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Uništenje kulture i književnosti

Ukoliko ovo stanje potraje prijeti nam uništenje kompletne kulture i književnosti jer autori neće moći objavljivati svoje knjige. Šta će se potom desiti, ni sami ne znaju.

„Ne znam, zaista nisam ni razmišljao, ali znam da je to problem. Da sad imam knjigu koja treba da dobije CIP, da bude katalogizirana u NUBBiH onda bih možda bio primoran da to radim na neki drugi način koji bi možda bio ilegalan, a zbog čega da to radim?“, kaže autor Fajko Kadrić.

Pitanje upravljačke strukture NUBBiH nije samo administrativno, već se tiče opće odgovornosti države prema obrazovnim i kulturnim institucijama.

Nacionalna biblioteka nije samo biblioteka

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije samo biblioteka, već simbol naše države. Ako se brzo ne riješi pitanje upravljačke strukture i obustava rada prestane, posljedice će biti dugoročne i pogubne po cijelu društvenu, kulturnu i obrazovnu strukturu BiH. Kultura i obrazovanje ne smiju biti politički plijen.

„Mislim da je ovo što se kod nas u BiH dešava stvar neprepoznavanja, odnosno pogrešno postavljenih vrijednosti. Mi ako nemamo kulturu mislim da je sve ostalo što imamo bespotrebno“, kaže Fajko Kadrić.

Sada našoj zemlji prijeti i isključenje iz COBISS sistema. To je međunarodna baza podatka u koju su uvršteni naši jezici i sistem koji nas čini dijelom civilizacije i bez kojeg se BiH ne može predstavljati kao država nauke, kulture, niti možemo imati kulturni identitet. Stručnjaci upozoravaju da bi isključenjem iz ovog sistema BiH bila vjerovatno jedina zemlja na svijetu koja nema međunarodnu referentnost i koja ne može razmjenjivati međunarodno-naučne podatke.