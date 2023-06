BH Content Lab BH Telecoma omogućio ekspanziju domaće kinematografije, do sada investirano 10 miliona

U Sarajevu su danas predstavljeni uspjesi kompanije BH Telecom i najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja BH Content Lab, koja je omogućila ekspanziju produkcije serija vrhunske domaće kvalitete, koje su brzo postale jedne od najgledanijih u regionu. Također, predstavljeni su sadržaji koji očekuju publiku ovogodišnjeg 29. Sarajevo Film Festivala, čiji je BH Telecom ponosni glavni sponzor i ove godine, tri serije iz produkcije BH Content Lab platforme BH Telecoma nominovane za nagradu Srce Sarajeva kao i jedanaest projekata koji su putem javnog poziva dobili podršku za dalji razvoj scenarija. Do sada je BH Telecom investirao preko 10 miliona KM putem platforme BH Content Lab, a do kraja 2024. godine je planirano da bude investirano ukupno 30 miliona KM.

„BH Content Lab ostvaranje je naše vizije da kompanija poput BH Telecoma treba ponuditi vrhunski i ekskluzivan sadržaj za korisnike Moja TV, te postići veliko regionalno i globalno interesovanje za serije iz naše BHCL produkcije. Potpuno smo svjesni šta naše ulaganje znači za bh. kinematografiju jer pored komercijalnog interesa ovo je još jedan od brojnih primjera naše društvene odgovornosti u kojoj smo lideri u BiH. Zbog svega ovoga, ponosim se cijelim timom i svim našim partnerima koji zajedno sa nama kreiraju novu eru bh. kinematografije.“, istakao je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

“Partnerstvo Sarajevo Film Festivala i BH Telecoma pokazuje kako dobro osmišljeno strateško djelovanje može brzo promijeniti kompletnu paradigmu cijele jedne privredne grane, u ovom slučaju bh. kinematografije. Otkako je BH Telecom ušao u posao sa filmskim i TV sadržajem, domaća proizvodnja je učetverostručena, ostvarena je potpuna zaposlenost u sektoru, a interes domaće publike za domaći proizvod se vratio. Sarajevo Film Festival posebno služi kao platforma za regionalni i međunarodni plasman domaćeg sadržaja i već vidimo vrlo osjetne proboje i na strana tržišta, prije svega sadržaja koji proizvodi BH Telecom”, naglasio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

BH Telecom je bio učesnik na prestižnim festivalima i marketima kao što su: Berlinale Series Market, Market Series Mania u Lilleu i NEM Zagreb na kojem su prezentovane serije koje se trenutno realizuju kroz platformu BH Content Lab. Učestvovanjem na ovim festivalima BH Telecom je uspio izaći ne samo na regionalno, već i na svjetsko tržište uspostavljajući saradnju sa globalnim distributerom BETA GMBH Film. BH Telecom je do sada ustupio prava na emitovanje tri serije („Kotlina“, „Tender“ i „Na rubu pameti“) za teritorij: BiH, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. U toku je potpisivanje Ugovora sa Beta Film GmbH za globalnu distribuciju serija „Kotlina“ i „Znam kako dišeš“.

Na ovogodišnjem izdanju SFF-a, nominovane za nagradu Srce Sarajeva za TV serije su i serije „Kotlina“, „Tender“ i „Na rubu pameti“, nastale u produkciji BH Content Lab-a. „Osam nominacija za Srce Sarajeva za prvu sezonu seriju „Kotlina“ su potvrda nominovanim i cijeloj ekipi jer su kolege iz regije prepoznali kvalitet serije. No, naravno, meni kao producentu čini se važnijim da smo konačno sa domaćom produkcijom serija, zahvaljujući projektu BH Content Laba i BH Telecomu, uspješno masovnije izašli na regionalno tržište“, izjavila je Amra Bakšić-Čamo, filmska producentica. U toku SFF-a je planirano premijerno emitovanje prve dvije epizode serije „Znam kako dišeš“ redateljice Jasmile Žbanić, koja se producira u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma, dok se emitovanje serije očekuje početkom jesenje programske šeme ekskluzivno na kanalu MY TV.

„I ove godine nastavljamo sa javnim pozivom za prijavu projekata igranih serija ali i filmova u produkciji BH Content Lab-a. Također objavljen je i usmjereni Javni poziv za projekte igranih serija i filmova sa tematikama za ključne događaje iz naše historije, od srednjeg vijeka pa do danas“, naveo je Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma. Kako je naglasio javni poziv kontinuirano je otvoren do 31.12.2023. za zainteresirana lica koja žele da svojim produkcijskim/kreativnim projektima budu partneri BH Telecoma za kreiranje što kvalitetnijeg domaćeg TV sadržaja.

Među jedanaest projekata izabranih za fazu razvoja scenarija dva („Trake“ – produkcija Udruženje Uvertira i „Efekat leptira“ – Oxygen Production; scenarij: Vedrana Božinović) rediteljski potpisuje proslavljeni bh. režiser Dino Mustafić. „U ovoj fazi selekcije za razvoj scenarija predstoji veliki rad kako bi došli do finalne verzije scenarija za koje vjerujem da će tematski i žanrovski zainteresirati gledaoce regiona. To su važne, emotivne i potrebne priče sa zanimljivim karakterima koje možemo pamtiti poput najboljih televizijskih ostvarenja na našim jezicima“, otkrio je Mustafić.

Pored spomenutih projekata, do sada odabrani projekti za fazu razvoja scenarija su: „Ojužilo“ (kreator Boba Jelčić, producentica Ines Radić), „Sari“ (scenarij Rifat Kukić, produkcija ‘’Knights of the Bosnian Kingdom’’, producent Adnan Hasković), „Ježevi u magli“ (Udruženje Realstage; reditelj Nermin Hamzagić, kreator Džana Pinjo), „Kotlina – 2 sezona“ (SCCA/pro.ba, Kreatori: Danis Tanović i Amra Bakšić Ćamo), „8 dana“ (SCCA/pro.ba Ideja: Elma Tataragić, Scenaristice: Elma Tataragić, Asja Krsmanović, Emina Omerović), „Bijeli dani“ (NewEra studios (Firefly), autor Filip Jokanović), „Regional“ (FIST Produkcija, Autor: Feđa Isović), „Tender – 3. sezona“, (FIST Produkcija, Autor Srđan Vuletić, reditelji: Neven Samardžić, Amra Mehić, Alen Šimić) i „Na rubu pameti -3. sezona“, (FIST Produkcija, Autor Adnan Kapetanović, reditelj Elmir Jukić)

Tokom SFF-a BH Telecom priprema brojne sadržaje za gledaoce i posjetioce Festivala. Na kanalu MY TV na Moja TV besplatno će se moći gledati posebni festivalski sadržaji, uživo će se prikazivati dešavanja sa festivalskih lokacija. Podstranica bhtelecom.ba/sff će tokom festivalskih dana biti centralno mjesto za plasman svih informacija, akcija, materijala i digitalnih sadržaja vezanih za 29. SFF, BH Telecom će nagrađivati korisnike besplatnim ulaznicama za projekcije te organizovati i „Giveaway“ putem profila BH Telecoma na društvenim mrežama.

BH Telecom gotovo tri decenije stoji kao ponosni i aktivni partner podrške svih oblika kulturnih, sportskih, naučnih i obrazovnih projekata koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na ulaganje, promociju i razvoj bosanskohercegovačke kinematografije, kao jednog od najprepoznatljivijih kulturnih brendova naše zemlje.