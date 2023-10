Bh. fudbalerke spremne za meč protiv Češke

„A“ reprezentativke Bosne i Hercegovine doputovale su danas u Hradec Kralove gdje će sutra protiv Češke odigrati meč 4. kola grupe B4 UEFA Lige nacija.

Naše najbolje fudbalerke će danas u 17:00 sati odraditi trening.

Selektorka Samira Hurem očekuje da ekipa nastavi niz pozitivnih rezultata u Ligi nacija:

„Vidjeli smo u petak kad smo se sastali sa Češkom na našem terenu, koliko je to kvalitetna ekipa. S druge strane i mi smo pokazali snagu i zasluženo pobijedili. Sad igramo u gostima i sigurno da će nam biti još teže. Nažalost, sa nama neće biti Marija Aleksić i Maja Jelčić, ali se u tim vraćaju Ena Šabanagić i Gloria Slišković koje su nam takođe bitne igračice. Nakon dobrih rezultata u dosadašnjem dijelu takmičenja, atmosfera u ekipi je vrhunska. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu i doći do novih bodova.“

Kapitenka Milena Nikolić ističe da bh. tim samouvjereno dočekuje naredni meč:

„Očekujem da će utakmica u Češkoj biti teška i neizvjesna do samog kraja, kao i u našem prvom susretu prije tri dana. Češka ima prednost domaćeg terena, ali s obzirom na to da smo u petak protiv njih izašli kao pobjednici i da smo jedina ekipa koja nije doživjela poraz u ovoj grupi, to nam daje za pravo da na ovo gostovanje idemo puni samopouzdanja. Iskoristili smo ova tri dana da se što bolje odmorimo, pripremimo i ispravimo neke greške koje su se dešavale u prvom susretu. Shodno tome u dobrom raspoloženju dočekujemo sutrašnji meč. Vjerujem u svoju ekipu. Sigurna sam da će djevojke još jednom dati svoj maksimum na terenu, da ćemo nastaviti niz dobrih igara kako bismo iz ovog susreta izašli neporaženi.“

Utakmica Češka-Bosna i Hercegovina na programu je sutra u 17:00 sati, saopćeno je iz Fudbaleskog saveza BiH.