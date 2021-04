Bh. taekwondoisti u pohodu na prvu medalju na Evropskom prvenstvu za seniore

U Sofiji će narednog vikenda biti održano Evropsko prvenstvo u taekwondou za seniore, a Bosnu i Hercegovinu predstavljat će četiri takmičara.

U kategoriji seniorki do 62 kilograma nastupit će Marija Štetić, dok će u kategoriji do 73 kilograma nastupiti Dora Marušić. U kategoriji seniora nastupaju Nedžad Husić u kategoriji do 74 kilograma, te Dinko Šegedin u kategoriji do 87 kilograma.

Po prvi put Bosna i Hercegovina ima šansu da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu za seniore, a prvog dana takmičenja na borilišta će izaći Marija Štetić i Nedžad Husić. Drugog dana borit će se Dora Marušić i Dinko Šegedin.

Podsjećamo, predstavnici BiH su na Evropskom prvenstvu za kadete održanom u Sarajevu prošle godine osvojili osam medalja, od čega četiri u ženskoj i četiri u muškoj konkurenciji.

Štetić, Husić i Šegedin su pretendenti na i Olimpijske Igre koje bi trebale biti održane u Tokiju ove godine, pa će im ovaj događaj biti sjajna prilika za provjeravanje forme pred kvalifikacije za Olimpijadu.

Osim takmičara, bh. delegaciju na prvenstvu u Sofiji čine i predstavnici Taekwondo saveza BiH, Samir Šarić i Vedran Ćubela koji bi ovom prilikom trebali potpisati Ugovor o održavanju Evropskog prvenstva za juniore sa predstavnicima Evropske Taekwondo Federacije. Prvenstvo bi trebalo biti održano krajem godine u Sarajevu.