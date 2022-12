BH Telecom domaćin susreta relevantnih predstavnika ICT sektora i startup ekosistema u BIH

Generalni direktor Sedin Kahriman, sa svojim najbližim saradnicima, članovima Uprave i članovima Tima BH TechLab platforme na neformalnom sastanku održanom u BH Telecomu je razgovarao sa gostima, predstavnicima najuspješnijih ICT kompanija u BiH, investitorima i osnivačima ICT startupa, predstavnicima asocijacija, o tome kako ICT industriju potaći ka višem stupnju inovativnosti u dijelu razvoja vlastitih proizvoda i servisa.

BH Telecom platforma za ICT startupe, BH TechLab je najveća investicijska platforma ovog karaktera koja ima programe otvorene za ICT startup ideje u svim fazama razvoja.

“Naša vizija u domenu start upa je da budemo prva adresa u BiH gdje aplikanti dolaze sa poslovnim idejama i prijavljuju se na kontinuirani Javni poziv BH Telecoma. BH Telecom kroz direktno ulaganje podržava start up scenu i inovativne projekte u BiH. Današnji sastanak je prvenstveno razmjena iskustava i eventualnih nepoznanica sa kojima se suočavamo, te smo tu da čujemo vaše mišljenje i prijedloge o tome kako vi, kroz vaša iskustva i projekte možete pomoći u unapređenju vizije i ideje novim aplikantima. Trenutno ne postoji nijedna organizacija ni fondacija koja može ponuditi ono što BH Telecom nudi, jer pored finansijskog ulaganja omogućavamo platforme gdje u testnom okruženju aplikanti imaju mogućnost da testiraju, probaju i razvijaju sve sto je predmet inovacije i start upa“ – izjavio je Sedin Kahriman.

Danas je posebno interesovanje prisutnih privukao program koji je nedavno otvoren a koji je namijenjen etabliranim ICT kompanijama za prijavu novih ideja u cilju zajedničkog ulaganja sa BH Telecomom.

Inače ICT sektor je najperspektivnija grana BH industrije ali svi učesnici su se složili da je potencijal nedovoljno iskorišten.

Uz BH Telecomovu snažnu opredjeljenost ka inovacijama, i uključivanje svih relevantnih aktera ekosistema, perspektive su mnogo šire. Svi učesnici su istakli brojne prijedloge o tome kako, zajedno sa BH Telecomom, mogu doprinijeti jačanju ICT start up scene u BiH.

Na sastanku su prisustvovali: Edin Mehić (Investitor u startupe), Alen Avdić (Finansijski stručnjak, osnivač i CEO kompanije Movida (E-Commerce market), Elvis Pivić (Agilitas d.o.o. – kompanija koja se bavi podrškom novoosnovanim firmama), Sara Lerota (Ministry of programming, Vice President of Strategic Partnerships), Emir Žunić (Voditelj odjela za AI/ML i član Uprave u Info studio d.o.o. Sarajevo, suosnivač i član Uprave CIO u edu720.d.o.o.), Kerim Balić, Nermin Hadžić (ANKORA – IT kompanija), Alma Ahmić (Asocijacija za internet trgovinu), Orhan Gazibegović (eCommerce Asocijacija u Bosni i Hercegovini), Senajid Džozo (IMPACT fondacija), Jovana Musić (HUB 387), Damir Maglajlić (Bit Alijansa).

Podsjećamo da BH Telecom ove godine ima kontinuirano otvorene Javne pozive sa tri programa za ICT startupe u svim fazama razvoja, kao i poseban poziv otvoren do 31.12. 2022. godine za startupe čiji su proizvodi i rješenja usmjereni na trenutno najatraktivnije oblasti: CleanTech, HealthCare, Agri-Food, Web 3.0 (blokchain, AI/ML, bigdata) i ICT projekti.