BH Zeleni: Saopštenje povodom 2. oktobra – Dana oslobođenja Tuzle

Ove godine s posebnom moralnom osjetljivošću obilježavamo 2. oktobar 1943. Dan prvog oslobođenja Tuzle, grada koji je u oslobodilačkom ratu 1942. – 1945. svojim otporom fašističkom agresoru zadivio historiju i historiju pretvorio u epopeju. U herojskoj odbrani toga grada velika su se djela spojila s velikim idejama. Njena odbrambena upornost spriječila je da fašistička soldateska postigne svoje mračne osvajačke ciljeve.

Dana 2. oktobra navršava se 81. godina od oslobađanja Tuzle. Uspješno oslobođenje Tuzle izvele su jedinice NOV i POJ. Taj datum je jedan od najznačajnijih u dugoj historiji Tuzle, što nas obavezuje da se prisjećamo i obilježavamo na herojstvo boraca NOV. Nadalje, izviru u našoj svijesti nezaboravne uspomene na pojavu naših hrabrih heroja, neustrašivih boraca i vitezova svih naroda, od kojih su mnogi dali svoje živote za domovinske ideale i u viziju nacionalne nezavisnosti i slobode. Život je uvijek jači od smrti i neuništiva misao slobode pobijedila je smrt. Uza svu našu potištenost nedavne stvarnosti pretvara se u prometejsku buktinju slobode i u visoko etičku svjelost nacionalnog svitanja.

No u ovom rađanju i u javljanju oblika novog demokratskog života nikada nećemo zaboraviti sve one koji su dali svoje živote. Svaki Tuzlak mora biti svjestan da u Bosni i Hercegovini ima jedan grad koji na stranici svog herojstva nosi poruku koja mora postati stožerna misao svih Tuzlaka, svih stranaka, svih ideologija, svih načela, a to je misao slobodne Tuzle. Tuzla je grad otpora, energije, pobjede, zanosa nacionalne svijesti i patriotizma.

Grad Tuzlu krasi slavoluk značajnih historijskih uspjeha, da nam danas na cijelom prostoru suverene i slobodne Bosne i Hercegovine gori plamen bosanskohercegovačke nezavisnosti i slobode. Stoga Tuzla predstavlja sa 2. oktobrom 1943. godine novu prekretnicu i novi datum na kronometru naše bosanskohercegovačke historije.