Bičakčić upozorava, elektroenergetski sistem BiH pred zagušenjem, baterijski sistemi postaju ključ rješenja

Naredne četiri godine u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine biće integrisano nekoliko hiljada megavata obnovljivih izvora električne energije sa godišnjom proizvodnjom od oko 3,5 teravat sati.

Kako je za Fenu izjavio Edhem Bičakčić, ekspert za energetiku i počasni predsjednik CIGRE BiH, to može potencijalno dovesti do zagušenja u elektroenergetskoj mreži i otežati upravljanje elektroeneregtskim sistemom Bosne i Hercegovine. Djelomično rješenje za oba ova potencijalna problema Bičakčić vidi u značajnijem investiranju u prenosnu mrežu i baterijske sisteme za skladištenje električne energije.

– Baterijski sistemi se ugrađuju kod korisnika, ali i u prenosne i distributivne mreže. No i tu se javljaju problemi. U novim Tržišnim pravilima, koje je donio Nezavisni operator sistema – NOS BiH u aprilu ove godine kao tržišni učesnici uvedeni su sistemi za skladištenje električne energije, iz kojih su iz nepoznatih razloga isključene pumpne hidroelektrane. Time su u neravnopravan položaj stavljeni ostali oblici skladištenja energije što je u suprotnosti sa Uredbom Evropske unije o unutrašnjem tržištu električne energije – naveo je Bičakčić.

Sniženje satnih veleprodajnih cijena tokom dana i sve veća pojava sati s negativnim cijenama električne energije, prema njegovim riječima, svakako je poticaj za razvoj tehnologija koje mogu iskoristiti takve cijene te pomoći u uravnoteženju cijena električne energije, poput pumpnih hidroelektrana, baterijskih sistema i drugih skladišta.

– Kao rješenje za probleme regulacije i zagušenja sistema u elektroeneregtskom sistemu, NOS BiH smatra da se oni mogu neutralisati kroz integraciju baterijskih sistema za skladištenje električne energije. Pored benefita u regulaciji sistema, jasno je da će baterijski sistemi imati značajnu ulogu u otklanjanju zagušenja, skladištenjem električne energije u periodima sa povećanom proizvodnjom i smanjenom potrošnjom – dodao je Bičakčić.

Analize su pokazale da postoji mogućnosti stvaranja značajnih prihoda od ugradnje baterijskih sistema, snage 225 MW i kapaciteta 450 MWh, posebno kroz učešće na tržištu pomoćnih usluga, primarne, sekundarne i tercijarne regulacije.

Bičakčić je aktuelizirao i pitanje pomoćnih usluga, navodeći da je NOS BiH usvojio Procedure za pomoćne usluge, koje su prateći dokument uz Mrežni kodeks i Tržišna pravila i kojima se detaljno definišu i uređuju procesi vezani uz sistem pomoćnih usluga na prenosnoj mreži. Od baterijskih sistema po usvojenim pravilima NOS BiH moguće je nabaviti automatsku sekundarnu rezervu za uspostavu frekvencije kao i onu sa brzim odzivom, koja predstavlja novi proizvod premda nisu definisani uslovi, tehnički kriteriji i mogućnosti za ovakvu vrstu nove usluge.

Bičakčić je rekao da se upotreba skladištenja električne energije uz napredne tehnologije praćenja i upravljanja nameće kao novo tehnološko rješenje za održavanje pouzdanosti i stabilnosti savremenog elektroenergetskog sistema, te za pružanje pomoćnih usluga sistemu. Tome je dodao i korištenje razlike u cijenama na veleprodajnom tržištu (kupovina pri niskim cijenama, skladištenje i prodaja pri višim cijenama), odgodu ulaganja u infrastrukturu, te mogućnost ostrvskog pogona. Naveo je da moguće usluge ovise o lokaciji u mreži te o korištenoj tehnologiji skladišta. Prilikom ulaganja u baterijski sistem, potrebno je planirati potencijalne usluge, kako bi se optimiziralo korištenje skladišta i zadovoljili svi pogonski uslovi i maksimizirali prihodi.

– Primjena baterijskih sistema je možda najznačajnija i vrlo isplativa za elektroprivredne kompanije, kao energetske subjekte koji su veliki proizvođači i snabdjevači, te se očekuje da imaju vodeću ulogu u realizaciji baterijskih sistema, jer posjeduju pogodne lokacije za instalaciju pri čemu je povrat investicije četiri godine – zaključio je Bičakčić u izjavi za Fenu.