BiH je dobila jednu od najvećih carina od Amerike

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom SAD uvode carine zemljama diljem svijeta od najmanje 10%.

Na popisu je i Bosna i Hercegovina za koju SAD uvode carine od 35%. Za Srbiju je predviđena carinska stopa 37%, a za zemlje Europske unije 20%

Trump je u obraćanju iz Bijele kuće rekao da je današnji dan “jedan od najvažnijih u američkoj povijesti” te da su Ameriku više od 50 godina pljačkale, silovale i iscrpljivale i neprijateljske zemlje, i saveznici.

Američki predsjednik je uveo carine od 25% na sve automobile proizvedene izvan SAD-a. Na uvoz robe iz Velike Britanije uveo je carinu od “samo” 10%. Za robu iz Kine, koju je Trump više puta prozvwo zbog trgovinskog debalansa, uveo je carine od 34%.

– Uvodim recipročne carine zemljama diljem svijeta. Recipročne. To znači: što oni nama – to mi njima. Vrlo jednostavno. Ne može biti jednostavnije od toga. Ovo je po mom mišljenju najvažniji dan u američkoj povijesti, ovo je deklaracija o ekonomskoj neovisnosti za vrijedne američke građane koji su desetljećima morali stajati po strani dok su se druge nacije bogatile i jačale većinom na naš račun. Sada je na nama red da prosperiramo. Bilijun i bilijuni dolara smanjit će naše poreze i otplatit naš nacionalni dug. Sve će se to dogoditi vrlo brzo. Ovime ćemo ponovno Ameriku učiniti sjajnom, sjajnijom nego ikad, istaknuo je, između ostalog, Donald Trump objavljujući postotke carina koje uvodi SAD.