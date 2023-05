BIHAMK: Frekvencija vozila jutros slabijeg intenziteta

Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom saobraćanju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. U kotlinama i uz riječne tokove zapadne Bosne magla smanjuje vidljivost. Frekvencija vozila jutros je slabog do umjerenog inteziteta, ali u poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Jablanica-Mostar i Čevljanovići-Nišići.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

„VEŽI SE-SIGURNOSNI POJAS SPAŠAVA ŽIVOT!“ Kod sudara za putnike na zadnjem sjedištu koji se nisu vezali sigurnosnim pojasom opasnost od težeg ozljeđivanja i smrtnog stradanja se povećava za tri puta u odnosu na vezane putnike. Zato UVIJEK PROVJERITE JESU LI SVI VAŠI PUTNICI VEZALI SIGURNOSNE POJASEVE !

Budite naš izvještač sa ceste. Obavijestite nas o obustavama saobraćaja, kao i drugim izmjenama u režimu saobraćanja, putem našeg sms broja 062-090-080.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOCESTA A-1

Lepenica-Tarčin, zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25.novembar i Grab za saobraćaj je zatvorena desna strana dionice autoputa A-1 Lepenica – Tarčin. Saobraća se u dvosmjernom režimu rada lijevom stranom autoputa, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Zenica-Sarajevo, zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Bihać-Kamenica, zbog sanacionih radova radnim danima od 07 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom (postavljeni semafori).

M-6

Grude-Prispa, zbog radova na izgradnji Južne obilaznice (Izgradnja kraka prema Ljubuškom) povremeno se saobraća jednom trakom.

M-17

Jablanica-Mostar, zbog sanacionih radova (kod restorana „Zdrava voda“) saobraća se naizmjenično, jednom trakom (u dužini od 150 metara).

M-18

Živinice, zbog sanacionih radova vozila se preusmjeravaju na bajpas, obostrano uz magistralni put.

Semizovac-Olovo (dionica Čevljanovići-Nišići), zbog radova na rekonstrukciji kosina i izgradnji trake za spora vozila od 08 do 17 sati povremeno se saobraća jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

M-20

Foča-Goražde, zbog većeg klizišta kod mjesta Filipovići saobraća se otežano, jednom trakom.

REGIONALNI PUTEVI:

R-428 Ravno-Zavala, zbog radova na dionici Ravno-spoj sa magistralnim putem M-6 (Ljubinje-Trebinje) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-444 Podlugovi- Breza, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-444 Vareš Majdan, zbog neophodnih radova u vremenu od 07:30 do 18 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-445 Malešići-Bioča, zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se usporeno.

R-455a Svatovac- Živinice, zbog sanacionih radova (dionica Suha-Barice)od 07 do 15 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-456 Humci-Jasenice, zbog sanacionih radova od 07 do 17 sati (radnim danima) saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-456b Priboj-Teočak (Bilalići) zbog sanacionih radova od 07 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-460 Gračanica-Srnice, zbog sanacionih radova na dionici Doborovci-Srnice od 07 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-467 Rudo-Granični prelaz Uvac, zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je za putnička vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.