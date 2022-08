BIHAMK: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja

Zbog održavanja sportske manifestacije od danas do 28.08. obustavljat će se saobraćaj u kanjonu Tijesno, na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka. Danas je planirana obustava od 07 do 20 sati, a naredna tri dana od 08 do 20 sati. Za vrijeme obustave saobraćat će se preko Čađavice.

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko) zbog izvođenja neophodnih radova danas su planirane obustave saobraćaja u vremenu od 10 do 11, 13 do 14 i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina na magistralnom putu Tarčin-Konjic, u noćnim satima (od 22 do 06 sati), saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima. Tokom dana na ovoj dionici saobraća se dvosmjerno bez zastoja.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je za putnička vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.