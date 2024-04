BIHAMK: Povoljni vremenski uslovi za saobraćaj

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Nešto kasnije očekuje se pojačan intezitet saobraćaja, posebno u gradskim zonama.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Upozorava se na povećan broj biciklista, motociklista i korisnika električnih romobila, zbog čega se apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj danas od 19 sati do sutra ujutro do 06 sati zatvorit će se dionica autoputa A-1 (sarajevska obilaznica) Sarajevo sjever-Butila. Također, od utorka 16.04. od 19 sati do srijede 17.04. do 06 sati zatvorit će se dionica autoputa A-1 Sarajevo zapad-Sarajevo sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke-Briješće-Butila-Sarajevo sjever.

Danas počinju sanacioni radovi na dionici magistralnog puta M-14 Srbljani-Bosanska Krupa, zbog čega će se u narednih nekoliko dana od 07:30 do 16 sati saobraćati usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na dionici magistralnog puta M-17 Tarčin-Konjic (u dužini od cca 100m), zbog čega je saobraćaj regulisan semaforima-naizmjeničnim propuštanjem vozila. Također na ovoj dionici u toku su radovi i na polaganju cjevovoda, zbog čega je saobraćaj na mjestu radova usporen.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) i Stolac-Neum (na ulazu u Neum) zbog radova, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznice.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima: Jelah-Doboj, Dobro Polje-Miljevina, Travnik-Donji Vakuf (Komar), Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku, kao i u Sarajevu (na tranzitu, od Bistrika prema Vracama). Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.