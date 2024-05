BKC Tuzla: Najava tri promocije knjiga poznatih autora

Bosanski kulturni centar Tuzla u ovoj i narednoj sedmici priprema tri veoma značajne promocije knjiga autora koje javnost nema priliku tako često vidjeti u Bosni i Hercegovini.

Već sutra će biti održane dvije promocije, najprije u 11 sati promocija četiri knjige norveškog autora Arnea Hojana Vetlesena: Studije zlu, Šta je etika, Bol i Šta da odgovorimo našoj djeci.

Promotori knjige, pored autora bit će prof dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Faik Uzunović, redovni profesor Univerziteta u Zenici i bivši ambasador BiH u Norveškoj.

Akademik prof. dr. Arne Johan Vetlsen (1960 – ) je jedan od najpoznatijih norveških filozofa. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Kraljevine Norveške. Profesor je političke filozofije na Univerzitetu u Oslu. Autor je trideset knjiga i stotina naučnih radova i eseja u kojima je izučavao pojam zla.

Potom će biti promovisana knjiga “Međugorac sa Peštera” i otvorena izložba “Međugorci”, autora Hake Duljevića.

– Živeći dugo izvan svog rodnog mjesta, okusivši dobre i loše strane tuđine, svjestan značaja očuvanja vlastitog identiteta, počeo sam tragati za „hranom za razum i svoju dušu“, i to u sakupljanju i zapisivanju informacija o svojoj porodici, precima, rodbini, rodnom selu, Pešterskoj visoravni, našoj zajedničkoj prošlosti i sadašnjosti. Čekao sam da neko od mene stariji, ili u pisanju vičniji, napiše istu, ali se to, ne znam zašto, do danas nije desilo. Možda je mnogima za to nedostajalo kuraži, ili se nikom od njih nije pružila prilika za to, ali šta god od toga bilo, evo koristim priliku da, u 53. godini života, napišem svoju prvu knjigu i ovjekovječim sve ono što sam saznao, do čega sam došao, koristeći raspoložive tragove, podatke, dokumentaciju i znanje ljudi iz moje generacije i onih što su došli prije njih – rekao je autor o svojoj knjizi.

O knjizi će govoriti promotori prof. dr. Mirsad Kunić, prof. dr. Isat Skenderović, zatim Josip Pejaković, autor predgovora i Hako Duljević, autor knjige i izložbe.

– Rijetko mi se desilo da sam nešto pročitao u jednom dahu kao ovaj „roman” Haka Duljevića. Jednostavno pisan, svima razumljiv. Bogatim jezikom gorštaka autor nam oslikava mjesto svoga rođenja i djetinjstva. Ovo djelo ima višestruko značenje. Budući čitaoci saznaju ono što je do sada bilo potpuno nepoznato, a jako bitno zato što nam autor vrlo slikovito priča svoju priču i kleše svaku riječ dok je ne dovede do neviđene vrijednosti toga kraja – napisao je između ostalog u predgovoru knjige Josip Pejaković.

Promocija će biti održana u Velikoj sali BKC-a sa početkom u 19.30 sati, a izložba sa autentičkim fotografijama pešterskog kraja će biti postavljena u Galeriji BKC-a.

Knjiga Svjedok genocida, zbirka vjerodostojnih svjedočanstava o smišljenom uništavanju pripadnika drugih naroda na području bivše Jugoslavije, koju je dobitnik Pulitzerove nagrade za novinarstvo Roy Gutman napisao 1993. godine, prošlo godine je doživjela još jedno izdanje u Bosni i Hercegovini, a koje će biti promovisano u Bosanskom kulturnom centru TK u Tuzli u četvrtak 30. maja 2024. godine.

O knjizi koja je 2023. godine izašla u izdanju Dialogosa i Asocijacije Bosna, uz uredništvo Resula Mehmedovića i Sanjina Jakića, govorit će pored autora Roya Gutmana, promotori Almasa Hadžić, novinarka i dr. Elmir Jahić, predsjednik Regionalnog odbora VKBI Tuzla.

Roy Gutman ugledni je američki novinar. Bio je šef evropskog dopisništva magazina Newsday od 1989. do 1994. godine, njegovo izveštavanje i istraživački novinarski rad bili su 1992. i kasnije važni za otkrivanje, nedugo zatim i zatvaranje koncentracionih logora u kojima su pripadnici Vojske Republike Srpske zvijerski zlostavljali Bošnjake i Hrvate. Za ovaj angažman nagrađen je Pulitzerovom nagradom za novinarstvo. Veliki je prijatelj Bosne i Hercegovine i počasni građanin Sarajeva.

Gutman je rođen 1944. godine u New Yorku, a 1966. je diplomirao historiju na Haverford Collegeu, završio je London School of Economics i 1968. magistrirao međunarodne odnose. Radio je za Reuters, izvještavao iz Bonna, Beča, Beograda, Londona i Washingtona. Bio je šef ureda za Evropu, dopisnik State Departmenta i glavni reporter na Capitol Hillu. Od 1982. je bio u Newsdayu, za koji je pisao o padu poljskog, istočnonjemačkog i čehoslovačkog režima, otvaranju Berlinskog zida, ujedinjenju Njemačke, prvim demokratskim izborima u bivšem Istočnom bloku i raspadu Jugoslavije: tu je objavio i svoja otkrića iz Bosne i Hercegovine.

Promocija koju organizuju JU Bosanski kulturni centar TK, Asocijacija Bosna i Dialogos, bit će održana u Velikoj sali BKC-a Tuzla sa početkom u 18.00 sati. Ulaz je slobodan.