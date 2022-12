Blinkenov savjetnik dolazi u BiH: ‘Pomoć u stvaranju funkcionalne BiH’

Specijalni savjetnik američkog državnog sekretara Derek Chollet dolazi u region u nedjelju. Jedna od stanica zapadnobalkanske turneje je i BiH.

– Pridružujem se Gabrielu Escobaru i drugim zvaničnicima ne samo State Departmenta nego i Bijele kuće, jer je važno da budemo tamo u ovom trenutku, kritičnom trenutku za zemlje zapadnog Balkana, a nakon uspješnog samita sa Evropskom unijom. Mi želimo još jednom u BIH pokazati podršku Sjedinjenih Država svim naporima zemlje da nova vlada počne funkcionirati, a u tom smislu ćemo sastati sa članovima BH Predsjedništva, i potvrditi američku podršku nastavku napora da se stvori jedna funkcionalna, održiva, multietnička država – rekao je Cholet u intervjuu za Glas Amerike.

Kazao je da će SAD nastaviti dijalog sa bh. zvaničnicima o tome kako Amerika dodatno može pomoći da se brže krene naprijed, da se formira jedna multi-etnička i funkcionalna demokracija.

Upitan može li pojasniti nedavnu izjavu generalnog tajnika NATO saveza Jensa Stoltenberga da su pod najvećom prijetnjom zbog rata u Ukrajini i ruskog utjecaja, Moldavija, Gruzija i BiH, a ne, recimo Srbija, te zbog čega se vjeruje da je BiH tako ugrožena ovom situacijom, Cholet je rekao kako je to “refleksija određenih podjela unutar BiH, zbog kojih smo već duže vrijeme zabrinuti, i svakako želimo i o tome razgovarati tijekom posjeta”.

– Naravno, dezinformacije i negativan utjecaj Rusije su se proširili cijelim regionom, ali je najopasnije u najviše ranjivim, najosjetljivijim zemljama, kakva je BiH. Mislim da je zato Stoltenberg to rekao. Kad već govorimo o NATO savezu, želim istaknuti koliko je važno da je ministarka vanjskih poslova BiH nedavno bila prisutna na ministarskom satanku u Bukureštu, gdje je bio i državni sekretar Blinken, to je znak podrške NATO-u od strane BiH, i svemu što NATO čini u BIH već godinama. To sve doprinosi našem zajedničkom uvjerenju da želimo vidjeti sigurnu i stabilnu BIH – rekao je, između ostalog, Cholet za Glas Amerike.

RTV Slon/Fena