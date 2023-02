Bogat program 19. Dana Mladih Tuzle: Tri premijere, gostujuće predstave, promocija knjige

„Pustolovina“ naziv je predstave čijom će premijerom zvanično biti otvoreni 19. po redu Dani Mladih Tuzle. Riječ je o predstavi kojom 27 polaznika starije grupe Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle šalje poruke o odrastanju i preprekama na tom putu.

„Mi smo u proteklom periodu istraživali šta je to što može biti kao prepreka jednog čovjeka i koji su to načini da se te prepreke riješe da bi čovjek mogao postići sreću u životu. Pronašli smo da je roman „Robinzon Kruso“ najbolji predložak, mi smo ga adaptirali i 2. i 3. marta imat ćemo naše premijere“ rekao je Mirza Pinjić, režiser predstave „Pustolovina“

Za najmlađe, najmlađi su pripremili predstavu „Pinokio“ koju će izvesti 12. i 13. marta.

„Mi smo istraživali da li je moguće da neprihvatljivo ponašanje pretvorimo u prihvatljivo, onda smo kroz niz dramskih i pedagoških radionica razgovarali o posljedicama ljenčarenja, korištenje lažima i kao rezultat dobili smo predstavu Pinokio“ dodala je Maida Hamzić, režiserka predstave „Pinokio“

Kako se ponašati prema životinjama, naročito prema psima lutalicama? Da li brinemo o životinjama kao živim bićima neke su poruke koje će publici 31 mlada osoba poslati sa scene uz predstavi „Test ljudskosti“

“Sada ćemo pričati priču o psima, koji su na ulici, koji su nezaštićeni i koji bi svu svoju ljubav i vjernosti dali čovjeku, ali i publici postavljamo pitanje da li su oni najbolji prijatelji tim psima i koliko imamo ljudskosti u sebi?“ naglasila je Amila Beširović, režiserka predstave „Test ljudskosti“

„Tu smo“ slogan je 19. Dana Mladih Tuzle, a pored tri premijere predstava za tri uzrasta biti će održana i repriza predstave „Hanka“ ali i gostujuće predstave.

„U pitanju su dvije pozorišne predstave. Predstava “Magareće godine” Dis Teatra Banja Luka i amatersko pozorište „Neretva” Konjic dolazi sa predstavom “Turneja”. Lijepa priča u svemu tome jeste da se puno studenata sa ADU Tuzla iz Konjica angažovala oko te predstave, tako da je to jedna baš lijepa saradnja. To su djeca i mladi koji su povezani sa nama i to jer razlog zbog čega ih dovodimo na naše 19. Dane.” istakao je Adnan Mujkić, predsjednik Pozorišta mladih Tuzle

Pored predstava biti će upriličena promocija zbirke igara pod nazivom „Igrograd“

„Osnivanjem Savremeno umjetničke škole mi smo se obavezali da ćemo na terenu BiH proizvesti literaturu za dramsku pedagogiju. Tako da ovaj put izdajemo „Igrograd“. U pitanju je zbirka igara koju smo koristili svih prethodnih 19 godina u procesu odgoja i obrazovanja djece i mladih na putu ka njihovoj samospoznaji“ zaključio je Adnan Mujkić, predsjednik Pozorišta mladih Tuzle

U mjesecu obilježavanja godišnjice Mladih Tuzle vrši se upis u Dramski studio za djecu, mlade i odrasle, ali i prijemni ispit za treću generaciju u Savremenoj umjetničkoj školi Tuzla u martovskom predroku. Završnicu obilježavanja godišnjice obilježit će dodjela certifikata polaznicima Dramskog studija, ali dodjela nagrada za najaktivnije članove i članice, muške i ženske uloge, a novina ove godine je i nagrada za najaktivnije roditelje/ staratelje.