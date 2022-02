Bosna i Hercegovina treća u regiji po iznosu direktnih stranih investicija

Bez obzira na lošu političku situaciju, ohrabruje informacija da je Bosna i Hercegovina na trećem mjestu u regiji, nakon Srbije i Albanije, po iznosu direktnih stranih investicija. Uz povećanje stranih ulaganja od 65 posto u 2021. godini, u odnosu na godinu ranije, Bosna i Hercegovina predstavlja primamljivu destinaciju za direktna strana ulaganja, bez obzira na potencijalne i stvarne rizike.

Hrvatska, Austrija, Rusija i Slovenija najviše su uložile tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu. Investirano je u oblast proizvodnje, u bankarskom, te sektoru trgovine, telekomunikacija i usluga, kažu u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini.

“Za prvih devet mjeseci 2021. godine zabilježili smo milijardu i 49 miliona KM priliva stranih ulaganja, što je 65 posto više u odnosu na isti period iz 2020. godine, kada smo zabilježili 678 miliona KM stranih ulaganja.”, kazala je Jasmina Dževlan, portparolka FIPA.

Za ogroman potencijal bilo je potrebno napraviti sistemski pristup, a investitoru omogućiti da ne gubi vrijeme i da vidi ozbiljnost našeg rada, kaže direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac.

“Nedavno nam je bio ambasador, sa zainteresovanih nekoliko njihovih grupa investitora, u vrijednosti 300 miliona ulaganja u Republiku Srpsku, najviše u solarnu energiju.”, pojasnio je Dražen Vrhovac, direktor Investiciono razvojne banke Republike Srpske.

Iako je pandemija ostavila posljedice na strane investicije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i zemljama Evropske unije, u 2021. godini je u našoj zemlji došlo do oporavka. U poređenju sa zemljama regiona, to je još nizak nivo. Primjer je Srbija, koja ima šest do sedam puta veći nivo stranih ulaganja, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić.

“Koliko smo mogli imati više stranih direktnih investicija da je politička klima stabilna, da imamo da imamo npr. državni nivo koji nije blokiran i, generalno, da stvari funkcionišu kako treba u ekonomskom, pravnom ili bilo kojem drugom smislu. Dakle, to je pravo pitanje, koliko je propuštenih prilika, odnosno, propuštenih investicija?”, naglasio je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući normativni okvir koji stranim ulagačima pruža dovoljno sigurnosti, zaštitu njihovih investicija i povrata potraživanja po osnovu stranih investicija, u slučaju da dođe do međunarodnih investiciono-pravnih sporova, ističe profesor međunarodnog finansijskog prava Aida Mulalić.

“Činjenica da je Bosna i Hercegovina potpisnica dvije važne međunarodne konvencije iz domena međunarodnog investicionog prava. Jedna od njih je takozvana ICSID konvencija, odnosno Konvencija o rješavanju međunarodnih investicionih sporova između država i državljana drugih država.”, kazala je Aida Mulalić, profesorica Pravnog fakulteta u Zenici.

U narednom periodu priliv stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu biće u elektroenergetskom i IT sektoru, oblasti nekretnina, građevinskoj industriji i turizmu, kažu u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH.

RTV Slon/akta.ba