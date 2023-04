Bošnjaković: Dugo nismo dobili Velež, nadamo se uspjehu u novom pokušaju

Fudbaleri Tuzla Cityja u 26. kolu Premijer lige BiH na Tušnju će dočekati mostarski Velež. U posljednjoj utakmici tim iz Tuzle je prekinuo negativni niz i pobijedio Željezničar na Grbavici.

Pred duel sa Veležom, koji igra u sjajnoj formi, trener Milenko Bošnjaković kaže:

– Velež je ozbiljna ekipa, koja je pokazala da je pod vodstvom Jusufbegovića izrasla u respektabilan kolektiv, jaka na svim pozicijama i neugodan za Tuzla City. Dugo vremena nismo pobijedili Velež, ali se nadam da ćemo to uspjeti sutra. Vrlo bitna utakmica za nas, dolazi nam u momentu kada nastavljamo borbu za opstanak. Bez obzira na dobar rezultat sa Grbavice mi tražimo tri boda za nastavak pozitivnog niza. Imamo malo problema, ali to nije razlog da ne pružimo kvalitetnu partiju. Nedostaje nam ‘kartonirani’ Diaby, Karjašević i Čeliković, tri vrlo bitna igrača za nas, a od ranije je povrijeđen Ćorić. Očekujem da ćemo svi dati svoj maksimum kao što je to bilo na Grbavici. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo, koliko nam znače tri boda, svjesni smo šta bi dobili, tako da je sva pažnja i htjenje usmjerena ka pozitivnom rezultatu. Respektujemo Velež, ali imamo svoje adute – istakao je Bošnjaković.

Pritisak u svlačionici se osjeti jer malo ko od igrača Tuzla Cityja je navikao igrati utakmice za opstanak u ligi. Ipak optimizam ulijeva pobjeda na Grbavici, a eventualno trijumf nad Veležom doveo bi Tuzla City pred luku spasa.

– Znamo da je ekipa Veleža kvalitetan protivnik. Mi smo ovu sedmicu dosta dobro radili. Mislim ako ostavimo srce na terenu i ako odigramo jednu vrlo kvalitetnu utakmicu, prije svega borbenu i požrtvovanu kao protiv Želje, mislim da rezultata sigurno neće izostati. Nakon velike pobjede na Grbavici, u ekipi vlada sjajna atmosfera i ponovljam ako budemo pravi rezultat neće izostati- kaže Karić, prenosi Fena.

Utakmica Tuzla City – Velež igra se u petak sa početkom u 16 sati.