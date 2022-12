Brzo klizanje – Edin Branković na turnirima Svjetskog kupa u Kazahstanu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju na kratke staze Edin Branković, član KRK The One iz Sarajeva, nastupiti će na takmičenjima Svjetskog kupa Međunarodne klizačke unije (ISU) u Almatyju (Kazahstan) u periodima od 9. do 11., te od 16. do 18. decembra.

Branković je do sada u svojoj bogatoj sportskoj karijeri više od deset puta izborio nastup u završnici utrka polufinala i finala, kao i najvećih takmičenja organizovanih od Međunarodne klizačke unije uključujući i Svjetske kupove, saopćeno je iz KRK The One.