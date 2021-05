 Budžet Tuzlanskog kantona u prvom kvartalu stabilan

Finansijski izvještaj budžeta TK za prva tri mjeseca pokazuju da je budžet stabilan. Kada su u pitanju tekuće rezerve, prema riječima resornog ministra, trudili su se da budu što štedljiviiji u odnosu na prošlu godinu.

„Ukupni prihodi su bili 103,1 milion KM, a isti period prethode godine je bilo 89 miliona. Razlika u ovim prihodima se ogleda u prenesenim sredstvima iz 2020.“ naglasio je Vedran Lakić, ministar finansija TK

Kada je riječ o rashodima oni iznose 83 miliona, a za isti period prožle godine on je iznosio 77 miliona KM. U prva tri mjeseca iz tekuće rezerve povučena su sredstva od 55 hiljada KM.

„Tri odluke se odnose na osnovne škole u Kalesiji, Banovićima i Tuzli jer su imale hitne i nepredviđene rashode, a jedna odluka se odnosi na UNDP BiH, a svrha je finansiranje nabavka jednog rendgen uređaja za Dom zdravlja Živinice i jednog mamografa za Dom zdravlja Tuzla“ naglasio je Lakić.

Kada su u pitanju plate budžetskih korisnicika, one su u prvom kvartalu isplaćivane redovno kao i ostali izdaci.

„S tom namjerom da je Vlada zauzela stav da polako pomjeramo dan isplate plate nekada je to bilo do 20. za prethodnih mjesec i nastojimo da to bude sve prema 10.u mjesecu i nastojim da koliko god možemo dati novac našim sugrađanima koji bi opet dali to u daljnju potrošnju kako bi više novca bilo na raspolaganju“ dodao je Lakić.

Svi oblici socijalne pomoći su isplaćeni za april, a do kraja ovog mjeseca će biti isplaćeni i za maj. Što se tiče refundacija za porodiljsko bolovanje sa današnjim danom isplaćeno je ukupno 2, 8 miliona KM, a boračkoj populaciji su isplaćene egzistencijalne naknade za prošla četiri mjeseca. Pored toga, u narednom periodu bi se trebalo riješiti pitanje uvezivanja staža za uposlenice fabrike obuće Aida što predstavlja, kako ističu iz Ministarstva finansija, poseban izazov.