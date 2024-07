Čavalić: Podržana inicijativa o putnoj deblokadi TK, uskoro i sjednica

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na redovnoj sjednici raspravljao je o prihvatanju zaduženja po ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke za realizaciju Projekta Vjetroelektrana Vlašić.

– Riječ je o vjetroparku koji se gradi za potrebe Elektroprivrede BiH i to je značajan, kapitalan projekat koji smo svakako podržali u interesu energetske stabilnosti Federacije BiH – rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku polítiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić.

Odbor je također, prihvatio kvartalni izvještaj o dugu i plan zadruženja Federacije BiH uz napomenu, kako je dodao Čavalić, da u tom planu nema definisanog zaduženja za zadnja dva kvartala ove godine.

– Kada je riječ o zaduženju Federacije BiH, dobili smo informaciju od nadležnog federalnog ministarstva da smo otprilike na jednoj trećini planiranog duga od gotovo milijardu KM, koliko je definisano budžetom za 2024. godinu – rekao je Čavalić.

Dodao je da je prihvaćen zahtjev da se održi tematska sjednica posvećena izazovima i potencijalima trżišta vrijednosnim papirima u Federaciji BiH.

Čavalić je istakao da je u Federalni parlament došla inicijativa u vezi putne deblokade Tuzlanskog kantona, dodajući da je Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku zajedno sa Odborom za saobraćaj i komunikacije podržao tu inicijativu Tuzlanskog akademskog kluba.

– Mi smo kao Odbor uputili zaključak da tražimo od Vlade FBiH informaciju u vezi toga i da ide na redovnu sjednicu Federalnog parlamenta do kraja oktobra ove godine tačka dnevnog reda koja će se odnositi na stanje putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu (TK) – dodao je Čavalić.

Predstavnik Tuzlanskog akademskog kluba, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Bahrija Umihanić je naveo da su ranije na stručnim skupovima posvećenim putnoj deblokadi TK analizirali i došli do zaključaka da TK zaostaje u svim vidovima saobraćaja u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH.

– Zapravo, imamo teškoće sa putnom, željezničkom, vazdušnom infrastrukturom i imamo nesrazmjeru koja se odnosi na iznos uplaćenih sredstava iz TK po osnovu prihoda koji se prikupljaju po osnovu saobraćaja i onoga što se u posljednjih 30 godina vratilo Tuzlanskom kantonu – istakao je Umihanić dodajući da su uvjereni da Vlada FBiH dijeli njihovu zabrinutost zbog činjenice da zapuštenost putne i željezničke infrastrukture ograničava konkurentnost preduzeća iz TK.

Čavalić je još saopćio da su poslanici od Vlade FBiH dobili novi nacrt zakona u posredovanju u zapošljavanju.

– Dom naroda je to oborio, mi ćemo ponovo to usvojiti u Predstavničkom domu. Ono što je bitno naglasiti jeste da se paralelno s ovim moraju mijenjati zakoni koji se tiču zdravstvenog osiguranja kako neki radnici ne bi izgubili pravo na zdravstveno osiguranje. Zaista bi bilo apsurdno da se to ne usvoji jer moramo znati ko su aktivni i pasivni tražioci posla, odnosno znati koliko zaista imamo nezaposlenih osoba na nivou zavoda za zapošljavanje – dodao je Čavalić.