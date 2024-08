Centralna banka BiH postala članica dvije međunarodno priznate mreže za održivo finansiranje

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) postala je članica dvije međunarodno priznate mreže – Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema (Network for Greening the Financial System – NGFS) i Mreže za održivo bankarstvo i finansije (Sustainable Banking and Finance Network – SBFN).

IZ CBBiH navode da će im članstvo u tim mrežama omogućiti unapređenje poslovnih standarda u oblasti centralnog bankarstva kroz primjenu najboljih praksi u međunarodnom okruženju, s ciljem očuvanja životne sredine i smanjenja klimatskih rizika, što je jedan od najvećih izazova današnjice.

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović izjavila je da će time osigurati doprinos finansijskom sistemu prema održivoj ekonomiji, u skladu s najboljim praksama i iskustvima drugih centralnih banaka.

– CBBiH je posvećena osiguravanju otpornosti na finansijske rizike povezane s klimom i nastavku implementacije standarda održivog poslovanja, prihvatajući globalne ciljeve uspostavljene Pariškim sporazumom – rekla je Selimović.

Mrežu za ozelenjavanje finansijskog sistema (NGFS) čini 141 centralna banka i regulator bankarskog sektora iz razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, kao i 21 međunarodna organizacija u ulozi posmatrača. Mrežu za održivo bankarstvo i finansije (SBFN) čine 94 organizacije iz 72 zemlje, obuhvatajući najmanje 92 posto bankarske aktive u zemljama koje se smatraju tržištima u razvoju.

Kao ravnopravna članica, CBBiH će također doprinositi ciljevima i radu ovih mreža angažovanjem u različitim radnim grupama koje će doprinijeti ostvarenju klimatskih ciljeva i standarda održivog poslovanja u finansijskom sektoru.

Prateći standarde održivog poslovanja CBBiH je tokom protekle godine započela proces investiranja dijela portfolija deviznih rezervi u zelene obveznice, čija su emitovana sredstva namijenjena finansiranju zelenih, društveno odgovornih i održivih projekata.

Istovremeno, CBBiH primjenjuje dobre prakse štednje i očuvanja okoline kroz doprinos politikama i aktivnostima u oblasti upravljanja resursima, digitalizacije i podizanja svijesti o ekološki prihvatljivom načinu života i rada, saopćeno je iz te institucije.