Cijene goriva u BiH sve više, litar dizela prešao 3,50 KM

U posljednjih sedam dana, cijene goriva u Bosni i Hercegovini više su za oko 20 feninga. Iako litra goriva nije dostigla cifru od 4 KM, po današnjim cijenama sve joj je bliže, s obzirom da vozači u prosjeku sada litar dizela plaćaju i više od 3,50 KM.

I u Tuzli su posljednjih dana zabilježene nove cijene goriva. Kada je u pitanju dizel, on je trenutno najskuplji i košta između 3,21 i 3,61 KM po litri. A kada je u pitanju benzin, on je nešto jeftiniji. Cijene se kreću između 2,66 KM do 2,96 KM. Skuplji je i plin, čije cijene se kreću od 1,51 do 1,76 KM.

Vozači razočarani novim cijenama. Kažu, dok cijene nafte u svijetu padaju, u Bosni i Hercegovini sve više rastu. Naročito je teško onima čiji je posao vezan za automobil. Među njima je i taksista Sadik Arnautović, koji, kako kaže sada troši duplo više novca za gorivo.

„Haos je kakve su cijene goriva, ne znam na šta će ovo izaći ali ide sve gore i gore. Ja dnevno trošim oko 60 KM, tačnije do 17 sati, do kad radim, potrebno mi je oko 60 KM goriva“, kazao je u izjavi za RTV Slon Sadik Arnautović, taksista.

Sličnog mišljenja su i pojedini građani:

„Ovo je preskupo, isto kao da prodaju kajmak, sve različite cijene, sad ja sipao 2,61 KM dizel“.

“Strašno, preskupo. Koliko tebi treba novca za pun rezervoar? – Treba puno, jaka je mašina troši puno. Treba mi sigurno više od 100 KM“.

U istom periodu prošle godine, rezervoar goriva bio je jeftiniji za oko 60 KM. Cijene goriva su počele enormno rasti nakon početka rata u Ukrajini. Od tada, do danas, cijene nafte su više puta mijenjane na svjetskom tržištu, što je direktno utjecalo i na Bosnu i Hercegovinu.