CIK BiH ovjerio 145 političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je prijave političkih subjekata za učešće na predstojeći ovogodišnjim Općim izbornima. Ukupno je ovjereno 145 prijava, a od tog broja je 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija.

„Međutim, na glasačkom listiću će biti 137 političkih subjekata jer ime političke stranke koja samo u okviru koalicije učestvuje na izborima neće biti na listiću. Ovaj podatak je preliminaran jer ne znamo hoće li svi politički subjekti imati ovjerene i kandidatske liste“ rekao je Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije BiH

Radi poređenja, na Općim izborima 2018. godine, učestvovalo je 128 političkih subjekata, od tog broja, 58 stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata, što ukazuje na trend rasta političkih stranaka u BiH. Tačan redoslijed političkih stranaka na glasačkom listu bit će utvrđen žrijebom do 21 jula. Kada je riječ o registraciji glasača izvan Bosne i Hercegovine ona je aktivna od 4. maja putem e prijave. Do sada je nalog otvorili preko 28 hiljada osoba, a prijavu je izvršila preko 21 hiljada osoba. Do sada je obrađeno 4. hiljade 587 prijava.

„Mi smo željeli da smo u realnom vremenu obradili sve prijave. Međutim, zbog problema sa budžetom nismo imali vremena da obučimo radnike i da svakoj prijavi pristupimo. međutim, bitno je da je krenulo i mi ćemo zasigurno uložiti dodatne napore, i ako treba angažovati i uvesti rad u više smjena „ dodao je Arnautović

Na posljednjoj sjednici Centralna izborna komisija BiH izrekla je 51 sankciju za 51 političku stranku

„Na temlju kršenja zakonskih odredbi o finansiranju političkih stranaka CIK BiH predložila je sankcije za ukupno 51 političku stranku” dodao je Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH

Kada je riječ o sankcionisanju preuranjene izborne kampanje, politička stranka može biti sankcionisana samo ukoliko se radi o sponzorisanom oglasu na društvenim mrežama

„Veliki su problem kampanje koje se vode preko društvenih mreža jer u svakom predmetu kada vršimo provjeru mi provjeravamo da li oglas plaćen. Do saada smo to radili preko screenshotova recimo Facebooka na kojim stoji da li je objava sponzorisana”„ zaključila je Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije BiH.

Od 4. do 15. jula, u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, u više bh. gradova će uslijediti obuka za općinske, gradske izborne komisije te kao novina, obuka o prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti u izbornom procesu.

Izvodi iz privremenog biračkog spiska bit će izloženi do 4. jula ove godine, pa CIK poziva sve birače, ovjerene stranke i medije da dostave primjedbe ako ih imaju u konkretnoj općini.