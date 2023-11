Članice Ženske mreže BiH podnijele prijavu protiv Omara Mehmedbašića

Nevladine organizacije, članice Ženske mreže BiH, podnijele su prijavu Regionalnoj advokatskoj komori u Sarajevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata Omara Mehmedbašića, zbog njegovih izjava kao advokata počinitelja nedavnog femicida u Sarajevu.

U ponedjeljak, 13. novembra, još jedna žena je postala žrtva sistema. Prema informacijama iz medija, muškarac je ubio bivšu partnericu s kojom ima dijete i sa kojom je imao spor oko zajedničkog skrbništva nad djetetom. Počinitelj je i ranije bio osuđivan zbog nasilja u porodici.

Pored propusta nadležnih organa, ovaj put pažnju javnosti izazvala je izjava branitelja optuženog, Omara Mehmedbašića, kojom je opravdavao počinjeno nasilje ljubavlju optuženog prema žrtvi.

To je bilo nasilničko ponašanje, nisu bili u braku. Imali su dijete. On je svaki dan plakao u zatvoru i nesumnjivo je da je volio. Šta je bilo jučer, ja ne znam. To ćemo vidjeti danas kada bude davao iskaz. U svakom slučaju vidjet ćemo. Ne znam šta se desilo. Odbrana ovdje nema puno karata, imat ćemo svjedoke da je on nju puno volio i da je volio dijete. I da nikada nije bio nasilan.

Organizacije Ženske mreže su skrenule pažnju da je vanbrančna zajednica izjednačena s brakom. Stoga nasilje počinjeno u vanbračnoj zajednici može i mora da se tretira kao nasilje u porodici, a ne nasilničko ponašanje. To potvrđuje i činjenica da je počinitelj i ranije bio osuđivan za ovo krivično djelo. Nebrojeno puta je ponovljeno da ljubav ne smije i ne može biti opravdanje za počinjeno nasilje. Nasilje u porodici obično rezultira ubistvom što zapravo predstavlja pokušaj počinitelja da ponovo uspostavi kontrolu nad žrtvom koja odlazeći od njega i prijavljujući nasilje oduzima njegovu moć.

Advokat nadalje navodi:

„Sreo se sa djetetom i posvađali se. On je nju samo nešto gurno. Femicid se digao na jedan drugi nivo. U posljednje vrijeme imam jedno 40 ljudi koji su zatvoreni u Zenici, ali nisu uopšte kriminalci. Pokazali su neku eksplozivnost u braku. Sada se mnogo lakše ljudi zatvaraju. Zakon je mnogo sada oštriji. Došao sam poslije i vidio razbijena vrata i policija je uzela pištolj. Sada će davati iskaz pa ćemo imati neku bolju sliku. Ima još 24 sata da bude predat u Tužilaštvo KS. On se sigurno kaje. I prošli put se kajao. Ne možemo za ove individualne slučajeve kriviti državu, to se dešava svugdje pa i ovdje. Ljubav je nepredvidiva stvar, kada hoće neko da te ubije on će te ubiti. Ništa se ovdje nije moglo desiti preventivno.“

”Svjesni smo da je advokat kao branilac dužan voditi se najboljim interesima branjenika, međutim, predmetna izjava u više svojih segmenata, u trenutku kada se bosanskohercegovačko društvo suočava sa teškim posljedicama recentnih i brutalnih femicida, uključujući i svirepo ubistvo Nizame Hećimović prije samo tri mjeseca, predstavlja izuzetno opasan, neprimjeren i štetan narativ. Takav narativ je, sa jedne strane, obeshrabrujući i ponižavajući za žrtvu, a s druge strane motivirajući, ne samo za konkretnog osumnjičenog već i općenito za počinitelje krivičnih djela. Advokat ukazuje i da je svjestan velikog porasta femicida u Bosni i Hercegovini, što je vidljivo i iz njegove izjave u kojoj jasno naznačava da ima “40 ljudi koji su zatvoreni u Zenici”. Međutim, ono što je još spornije – advokat osuđuje strogost kažnjavanja za femicid koji je prema njegovom mišljenju očigledno samo još jedan privatni problem.” – navode organizacije.

Izuzetno je sporno to što za pojedince koji su trenutno zatvoreni u Zenici, a za koje jasno naznačava da se radilo o počiniocima femicida, ističe da “uopšte nisu kriminalci” pa time šalje i jasnu poruku da on ubice žena ne smatra kriminalcima, čime narušava i dostojanstvo članova/ica porodice i onih koji su ostali/e iza žrtve. Takva i slična opravdanja su nedopustiva, naročito u kontekstu komentara kojima se nasilje u porodici transferira u sferu privatnog života navodeći da se u tom dijelu ne može ništa uraditi – prevenirati, uključujući i komentar da “kada hoće neko da te ubije on će te ubiti”, što uveliko aludira na poziciju žena kao vlasništva muškaraca sa kojima muškarci mogu doslovno raditi šta žele, pa i počiniti femicid koji je prema riječima advokata “eksplozivnost u braku”.

Kodeks advokatske etike Federacije Bosne i Hercegovine propisuje dužnosti svakog advokata da svojim ponašanjem služe kao primjer humanosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju, zaštiti i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Konačno, advokati su dužni čuvati ugled i dostojanstvo advokature i to kako pri obavljanju djelatnosti tako i u privatnom životu.

Izjave advokata ukazuju na njegovo direktno nepoštivanje ljudskih prava, u konkretnom slučaju ženskih ljudskih prava, koje imaju i mogu imati obeshrabrujuću poruku da je nasilje u porodici, posebno nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini očekivano, institucionalno zanemareno, te da takvo i treba ostati.

U smislu svega naprijed navedenog, članice Ženske mreže smatraju da postupanje Advokata na navedeni način ima obilježja većeg broja povreda advokatske dužnosti.

Ženska mreža BiH naglašava da na ovaj način nema namjeru prebaciti svu odgovornost na gospodina Mehmedbašića za stanje u društvu, niti amnestirati organe nadležne za pružanje zaštite žrtvi, naprotiv, naglašava važnost pravovremenog djelovanja policije, centara za socijalni rad, tužilaštva i suda. Ali važno je skrenuti pažnju da svako od nas, naročito s obzirom na poziciju i ugled koji osoba uživa u društvu, snosi odgovornost za izgovorene riječi koje doprinose širenju stereotipa i poticanju nasilničkog ponašanja. – Stoji u saopćenju Sarajevskog otvorenog centra.