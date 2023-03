Čović: Imamo stabilnu koaliciju, nova federalna vlada u narednih 30 dana

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović izjavio je u petak u Ravnom kako bi novu vladu FBiH trebali dobiti u narednih 30 dana.

Vijeće ministara smo dobili otprilike s mjesec dana zakašnjenja. Vjerovao sam da ćemo imati i federalnu vladu otprilike u to vrijeme, a vjerojatno će doći u narednih 30 dana kakvi i jesu rokovi, i to će biti to – naglasio je Čović.

Kazao je kako je koalicija, koju čine s ostalim strankama stabilna, potkrepljujući to i činjenicom od 58 ruku potpore za izbor Lidije Bradare za predsjednicu Federacije BiH, a odgovarajući na upit – što ako potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo ne da suglasnost za mandatara nove federalne vlade.

Podcrtao je kako HDZ i HNS imaju svoju politiku.

– HDZ odnosno HNS ima svoju politiku i oko vlade FBiH, što znači naših 6 ministarstva. Mislim da će predsjednica Federacije BiH od ponedjeljka, kada istekne ovaj rok za žalbu, krenuti u te procedure. Bit će i onih koji misle drugačije, i do sada su mislili, ali mi idemo dalje raditi – poručio je Čović.

Upitan također ima li Lendo pravo tražiti ulazak SDA u vlast zbog pozicije koju ima, a to je podpredsjednik Federacije BiH, Čović je istaknuo da “danas svatko može tražiti svašta”, istaknuvši kako se ne osvrće na Lendu niti na bilo koga drugoga jer, kako kaže, svatko ima pravo tražiti.

Pojasnio je kako je slično bilo i kod Vijeća ministara BiH.

Sad je kod federalne vlade, a iza toga doći će i županije i ”isto ćemo razgovarati, a mi idemo dalje, što prije to bolje, jer nemamo vremena za gubiti”, naglasio je predsjednik HDZ-a i HNS-a.

– Vidite kako sada Vijeće ministara intenzivno radi, vjerujem da ćemo mi na razini BiH u narednih mjesec dana, riješiti sva zaostala pitanja koja se odnose na protekle četiri godine. U Federaciji je nešto drugačija situacija – kazao je Čović.

Najavio je i kako će nakon uspostave vlade FBiH uskoro završiti i s uspostavom vlasti u županijama.

– Moj zadatak, i politike koju predvodim, je da vrlo brzo iza federalne vlade završimo i županije. Onda ćemo se u politici baciti na realizaciju obveza koje imamo kada je u pitanju europski put, primarno izborno zakonodavstvo, a naravno i 14 uvjeta – poručio je na kraju Čović.