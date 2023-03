Čović: Uvjeren sam da ćemo 6. aprila imati Vladu FBiH

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović uvjeren je da će do 6. aprila biti formirana Vlada FBiH, jer to je kranji ustavni rok da se dobije Vlada, kao što je danas bio krajnji rok da se dostave prijedlozi ministara predsjednici FBiH, koja bi sutra trebala imenovati sukladno Ustavu FBiH budući saziv Vlade i ponuditi potpredsjednicima da daju suglasnost na to.

Trebalo nam je četiri do pet mjeseci da dođemo u fazu da najvjerovatnije sutra ili prekosutra usvojimo državni budžet. Trebalo nam je vremena da izanaliziramo diplome ljudi koji su trebali da brinu o našoj sigurnosti i odgovarati za mnoge od ovih poslova za koje mi nagađamo koju diplomu uopće imaju. Vjerovatno će se i oko političara i oko politika vidjeti šta je ko radio i kakve je preinake pravio nakon i za vrijeme izborne kampanje da bi danas dobio šansu da neke stvari blokira. To neka rješe institucije, mi se nećemo baviti s tim – rekao je Čović.

Navodi da dio njegovih saradnika razgovara sa predstavnicima SDA, ali da on nije u takvoj poziciji.

Ističe da će imena šest kandidata za ministre koja predlaže HDZ biti poznata kada on potpiše spisak i proslijedi ga predsjednici FBiH.

Dodao je da su se neki ranije radovali intervencijama visokog predstavnika, jer su vjerovali da će on donositi odluke koje njima odgovaraju, a “danas zagovaraju da se to ni slučajno ne smije dogoditi i organizuju proteste ispred Ureda OHR-a”.