Dnenvik TV Slon, Crno i bijelo donosi pregled događaja koji su obiljižili 12. oktobar, izdvajamo:

*** Glasački materijal iz dijaspore stigao je u Centralnu izbornu komisiju BiH. Nakon verifikacije slijedi brojanje glasova koji bi mogli utjecati na konačnu raspodjelu mandata.

*** Nedžad Grabus izabran je za novog reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH, osvojivši 230 glasova u prvom krugu. Dužnost od Huseina Kavazovića preuzet će 15. novembra.

*** Federalni dječiji dodatak za septembar bit će isplaćen 15. oktobra za više od 97 hiljada djece. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona KM.

*** Općinski sud u Lukavcu odredio je jednomjesečni pritvor Hidajetu Hankiću (42), osumnjičenom za pokušaj iznude 15 hiljada KM i oštećenje četiri vozila u Puračiću.

*** FBiH i Crna Gora dogovorile su jačanje saradnje u oblasti zaštite na radu, razmjenu iskustava i usklađivanje propisa sa zakonodavstvom Evropske unije.

*** Od 15. oktobra u Tuzlanskom kantonu obavezna je online registracija kandidata prije početka osposobljavanja za vozače, putem sistema Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

*** Grad Tuzla objavio je javni poziv za podršku zapošljavanju teže zapošljivih osoba. Osigurano je 60 hiljada KM, a podrška iznosi četiri hiljade KM po zaposlenom. Prijave su otvorene do 2. novembra.

*** Potvrđena je optužnica protiv bivšeg direktora Autocesta FBiH Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje na zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta na Koridoru 5c. Procijenjena šteta iznosi oko 2,5 miliona KM.

*** Kuglaši tuzlanske Slobode savladali su Tomislav rezultatom 6:2 u trećem kolu Premijer lige BiH, ostvarivši prvu pobjedu u Mejdanu nakon 15 godina.

*** Euro je oslabio petu sedmicu zaredom u odnosu na američki dolar, uz zabrinutost zbog javnog duga Francuske i političke nestabilnosti.

*** Stručnjaci upozoravaju da kasna ili preduga popodnevna dremka može poremetiti noćni san, dok kraći dnevni odmor može poboljšati koncentraciju i raspoloženje.