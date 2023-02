Crveni križ TK prikuplja donacije za narod Turske i Sirije

Potrebe stanovništva u Turskoj i Siriji sve su veće, iz sata u sat. S obzirom da su nakon razornog zemljotresa ostali bez svega, nastavljaju se akcije prikupljanja pomoći širom naše zemlje. Crveni križ Tuzlanskog kantona pokrenuo je akciju prikupljanja osnovnih kućnih potrepština, od deka, pa sve do suđa. Akcija je počela prije dva dana, a već se odazvao veliki broj građana. Među njima je i građanka Tuzle koja je željela ostati anonimna, ali nam je kazala da je bez razmišljanja odlučila pomoći onima koji su u potrebi.

„Ako samo pomislimo kolika je razmjera ove katastrofe da je 23 miliona ljudi pogođeno, da su domaćinstva ostala bez igle. Ono što je najvažnije je da slušamo šta se to traži, da se donese, da se doveze, a svega su nam kuće pune viškova“, kazala nam je ova građanka.

Upravo ti viškovi u ovim trenucima mogu biti vrlo značajni za stanovništvo Turske i Sirije kojima je potrebno sve, od osnovnih stvari za ličnu higijenu, do kućnih potrepština, a Crveni križ TK trenutno skuplja ono što im je kao prioritet tražio Crveni polumjesec Turske.

„Ono što je trenutno najpotrebnije odnosi se na deke, vreće za spavanje, kuhinjske setove, grijalice, podloge za šatore, lampe i solarne i električne, to su neke stvari za koje su oni iskazali potrebu. Naglašavam da je bitno što se odnosi na deke, vreće za spavanje, kuhinjske setove, bilo bi poželjno da te stvari budu nekorištene, odnosno nove, dok ove ostale stvari, kao što su madraci, kreveti na rasklapanje, ne moraju biti isključivo novi“, kazala je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.

Upravo ove stvari građani Tuzle i Tuzlanskog kantona i donose u kantonalni Crveni križ. To je donijela i građanka s početka naše priče, koja se sjeća ratnih dešavanja u našoj zemlji i poziva sve da pomognu onoliko koliko mogu.

„Dobro se sjećam situacije kada me neko upitao šta vam treba, ja sam zanijemila, nisam mogla da pobrojim pa sam rekla sve. To je ta situacija. Trebamo znati da naša dobra djela će obezbijediti put do onih kojima je to potrebno. Neki su skeptici, neki ne vjeruju da može stići, ali ako sa dobrom voljom pošaljemo, vratit će se vijest da je stiglo. Nama je to puno značilo“.

Crveni križ TK će sve donacije koje prikupi proslijediti Federalnom Crvenom križu koji će ih dalje distribuisati prema Crvenom polumjesecu Turske.

„Sva donacija će biti usmjerena putem našeg nacionalnog Crvenog križa naravno preko Crvenog križa Federacije. Nismo još uvijek dobili upute vezano za transport, ali čekamo da zavšrimo akciju i nakon toga ćemo krenuti u konkretnu akciju i distribuciju pomoći ugroženom stanovništvu“, rekla je Sarajlić.

Zainteresovani građani svoje donacije mogu donijeti u prostorije kantonalnog Crvenog križa u ulici Borić 3., svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Akcija će trajati do 24. februara.