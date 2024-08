Da li roditelji s prosječnom platom mogu spremni dočekati školsku godinu?

Do polaska u školu i sjedanja u klupe školarce dijeli još manje od dvije sedmice. No, da li će spremni u klupe to zavisi od plata njihovih roditelja.

Ako pogledamo statistiku prosječna plata u FBiH u junu iznosila je nešto manje 1.400 KM, dok je minimalna plata iznosila nešto preko 560 KM, stoga ako se odvoji za osnovne životne potrebe za školarce ne ostaje mnogo…ili ništa.

Školske torbe koštaju u rasponu od 30ak do 150 KM, prazne pernice oko 20 KM, sveske formata A5 od 1.10 do 1.60, dok sveske A4 formata koštaju preko 2 KM.

Ako jedna četveročlana porodica ima dva školarca u prosjeku za spremanje jednog bez nove odjeće treba izdvojiti oko 200 KM.

Olakšavajuća okolnost za roditelje osnovaca u TK je što će dobiti besplatne udžbenike. U Tuzlanskom kantonu trenutno je oko 34 hiljade osnovaca. Kao i prethodne dvije, dobit će besplatno udžbenike i u narednoj školskoj godini. Za one školarce do petog razreda, osigurane su i radne sveske.

Oni udžbenici koje su učenici vratili pri kraju prethodne školske godine u matičnoj školi, skladišteni su i bit će podijeljeni u septembru.