Dajmo si šansu: Jeste li upoznali samoga (samu) sebe?

Zašto imamo probleme u međuljudskim odnosima? Je li problem u nama ili očekivanjima naše sredine, kako adekvatno odgvoriti na izazove sa kojima se suočavamo na dnevnoj bazi, sigurno su pitanja koja, ruku na srce, bar jednom sedmično sami sebi postavimo kada se osjetimo bezvoljnim, frustriranim, umornim. No, ova pitanja zaslužuju da budu potavljena mnogo češće kako bi, zapravo, sami sebima dali šansu da upoznamo – sebe!

I šta kada se upoznamo? E tek onda možemo početi graditi kvalitetne odnose i postati osobe koje, sudeći prema ranijim iskustvima čitatelja i čitateljica portala www.rtvslon.ba koji su sa nama podijelili tokom istraživanja koje smo radili u proteklom periodu, zapravo svi mi želimo biti – uspješni pojedinci zadovoljni sobom.

To nikako ne znači da se, kada već upoznamo sami sebe, nećemo imati probleme niti izazove sa kojim se trebamo suočiti, ali znači da ćemo imati načine i metode kako da problem riješimo ili štetu koju može prouzrokovati minimiziramo.

To ne znači ni da je put upoznavanja samih sebe lagan i jednostavan. Sigruno nije, ali vrijedi nagrade koju na kraju puta osvojimo.

Ako smo vas zainteresirali ovim što ste do sada pročitali, onda vas pozivamo da nastavite čitati dalje, jer u nastavku donosimo par interesantnih savjeta.

Naši međuljudski odnosi nisu uvijek 50/50

“Ni prijateljstvo, ni partnerstvo, ni brak, ni porodični odnosi, ni poslovni odnosi – ne mogu biti svedeni na matematičku računicu. Nekad smo u mogućnosti ili smo spremni uložiti više u neki odnos… Nekad ni za sebe nemamo dovoljno snage a kamoli za drugu osobu (koliko god da nam je važna). Ipak… lijepo je imati u glavi da se na kraju svega, neka tamo, naša zamišljena računica treba posložiti tako da nit smo u velikom manjku niti u višku. Ne zbog toga što bi nas neko “namjerno zakinuo/la” za nešto, niti zbog toga što mislimo da odnose trebamo graditi isključivo radi koristi – NIKAKO TO NE!! Radi se o tome da povremeno trebamo sebi osvjestiti kakve mi to međuljudske odnose gradimo i održavamo i da li su to odnosi koji su najbolji za nas ili da li tu nešto treba mijenjati… Treba li nam revizija odnosa ili inventura ? Eto, čisto onako da se zapitamo povremeno i vidimo gdje stojimo sa ljudima koji nas okružuju.” (Citat: Mladi agenti/ce promjena)

Tokisčna produktivnost

“Toksična produktivnost zapravo je povezana sa anksioznosti koja je izazvana strahovima, krivnjom i sumnjama u sebe a vezana za naše poimanje produktivnosti. Drugim riječima, to je onaj glas u tvojoj glavi koji kaže: “Ne radiš dovoljno” — čak i kada radiš punom parom i kada postižeš puno toga. U ovom savremenom svijetu koji je usmjeren uglavnom na materijalizam, nekako smo normalizirali tu stalnu zauzetost poslom i obavezama i stalno trčanje za još nečim više! Upravo ta opsjednutost postizanja „što više i što prije“ lako preuzima naš život i dovodi do anksioznosti. Ako se ne zaustavimo na vrijeme, ako ne nađemo način da popustimo i da se opustimo – sagorijevanje nam ne gine. A iz toga se izvući tek nije lako.” (Citat: Mladi agenti/ce promjena)

I za kraj, sa vama dijelimo interesantnu info priču naših Mladih agenata/ica promjena (fotogalerija) i njihov savjet kako da prepoznate koja tri puta vas vode u anksioznost i kako da napravite prvi korak u promjeni kursa – pokušajte prakticirati malo više ljubavi i saosjećanja prema sebi. To ne znači da ništa drugo nego da sami sebi pružite isto ono razumijevanje, podršku i ljubaznost koju bi pružili nekom članu vaše porodice ili prijatelju.