Dan Republike Srpske iako neustavan, obilježen u Istočnom Sarajevu

Dan Republike Srpske danas je obilježen u Istočnom Sarajevu, što je ujedno prvi put da se ovaj datum obilježava centralnom svečanosti u ovom gradu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije je utvrdio da je ovaj praznik neustavan. Prema mišljenju političkog analitičara Vehida Šehića, obilježavanje Dana Republike Srpske moglo bi se smatrati provokacijom.

“ Moram reći da je to dokaz koliko smo mi od vladavine prava koja je podrazumijevala poštivanje odluke sudova, Ustava jedne države, zatim zakone, i tu je činjenica da se danas obilježava Dan RS koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, imamo i reakciju visokog predstavnika. Međutim to se sve ignoriše i obilježava se kao nekada u Banjoj Luci i možemo to smatrati kao jedan vid provokacije”, kazao je za RTV Slon Vehid Šehić, politički analitičar.

Kako navodi Šehić, ovo je dokaz da se prema odlukama Ustavnog suda ima selektivan pristup.

“Vidite da se ima jedan selektivan pristup prema odlukama sudova, onima koji odgovaraju poštovat će ih, onima koji ne, oni neće i zato smo daleko od vladavine prava koja podrazumijeva taj ustavni patriotizam, da poštujete odluke institucija države i sudova, kao trećeg elementa ili stuba vlasti u svakoj državi. To je nažalost, naša realnost i to pokazuje i jednu vrstu neodgovornosti”, navodi Šehić.

Pojedine organizacije u FBiH su pozivale na oštrije i konkretnije reakcije, kao što je blokada putnih komunikacija između Sarajeva i Istočnog Sarajeva, smatrajući da postoji opasnost po sigurnost. Šehić smatra da mnoge organizacije imaju različite reakcije na ono što se njih tiče.

“ Mnoge organizacije reaguju na neke stvari a prećutkuju na neke stvari koje se njih tiču kao sto je ova, jer ovo je očuvanje suvereniteta države BiH, čuvanje suvereniteta ustavnog suda BiH, jer ako imamo takav odnos prema takvoj instanci, onda ne možemo govoriti bez obzira što imamo pravnu državu, ona nije dovoljna ako se ona ne implementira u svakodnevni zivot”, rekao je Vehid Šehić, politički analitičar.



Vlasti Republike Srpske odlučile su da centralni događaj neustavnog praznika ove godine bude u Istočnom Sarajevu, pravdajući time da je riječ o prostoru na kojem je formiran ovaj entitet 9. januara 1992. godine.