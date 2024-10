Danas se navršava 32. godišnjica pogibije Kapetana Hajre

Danas se navršava 32. godišnjica od pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, brigadnog generala Hajrudina Mešića – Kapetana Hajre.

Hajrudin Mešić u narodu poznatiji kao Kapetan Hajro poginuo je 30. oktobra 1992. godine kada je sa svojim saborcima pokušao probiti obruč i pomoći opkoljenim braniocima i narodu u Kamenici, Cerskoj, Konjević Polju i Srebrenici.

Dobitnik je najviših ratnih odlikovanja i priznanja, značke Zlatni ljiljan i Zlatne policijske značke, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala i odlikovan Ordenom heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Polaganjem cvijeća na mjestu pogibije heroja obrambeno – oslobodilačkog rata, brigadnog generalna Hajrudina Mešića u Nezuku, te na mezaru kapetana Hajre u Snježnici danas je obilježena 32. godišnjica od smrti organizatora i stuba odbrane teočanske regije.

Među brojnim zvaničnicima, u ime Vlade Tuzlanskog kantona cvijeće su položili i spomen odali premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar finansija TK Suad Mustajbašić.

„Teško je danas objasniti nekome ko nije bio akter tog vremena ko je bio kapetan Hajro. Dimenziju i značaj tih postupaka i tih djela je teško razumjeti sa distance. I ja sam morao čitati i učiti o kapetanu Hajri i spoznavati veličinu djela ljudi koji su tada imali 33 godine. Tek nakon dužeg i detaljnijeg proučavanja vidite i spoznate da su to ljudi koji su imali posebnu misiju u životu. Misiju da budu na čelu odbrane, prije svega svoga kućnoga praga, onda naravno i naroda Bosne i Hercegovine, na kraju i same Države. Rekao bih da ove mlade generacije teško to mogu razumjeti i shvatiti, ali moramo im pokušati objasniti i kroz ovaj događaj i na razne druge načine. Zbog toga je važno je da imamo ovu malu našu djecu, da su i oni danas položili cvijeće. Vjerovatno još ne znaju iz koga razlog, ali ćemo im objasniti. To je naša misija, moramo to radi njih samih, radi svih budućih generacija koji budu došle“, rekao je premijer Halilagić i dodao da su svojom nesebičnom žrtvom, Kapetan i njegovi „Lavovi“ u zalog svima nama ostavili obavezu da nadograđujemo ono što imamo i da konstantno gradimo nove vrijednosti.

„Sretan sam što sam danas ovdje sa našim narodom koji je ovdje iskreno i od srca, koji je proživio i doživio sve to i zna koje i kakva je zasluga kapetana Hajre. Sretan sam što je spomen obilježje i drago mi je da je i Vlada Tuzlanskog kantona, putem Ministarstva za boračka pitanja učestvovala i u najvećem dijelu financirala ovaj projekat jer i to je jedan vid naše brige prema liku i dijelu kapetana Hajre“, zaključio je premijer Halilagić.

Današnjem događaju, osim članova porodice kapetana Hajre, predstavnika općina Teočak i Sapna, prisustvovali su i zastupnici u Skupštini TK predvođeni predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem, te delegacija Vlade TK koju su, osim premijera Halilagića činili i ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović.