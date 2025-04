Danas nas očekuju promjenljive vremenske prilike

Danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a u sjevernim i sjeverozapadnim područjima i pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana, u cijeloj zemlji postupan porast oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći ponegdje u Bosni moguća je slaba kiša, a na planinama slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stupnjeva.