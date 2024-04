Danas oblačno, poslijepodne promjena vremena

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša se očekuje u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, padavine se očekuju većem dijelu zemlje, u nizinama kiša, a na planinama slab snijeg.

Jače padavine tokom noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, koji će poslije podne i jačati. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.