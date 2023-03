U Bosni će preovladavati pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u nizinama može pasti malo kiše, u Bosni susnježice ili snijega. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C.

Biometeorološka prognoza