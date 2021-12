Danas oblačno vrijeme sa kišom

utros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 1; Ivan-sedlo, Zenica 6; Livno 7; Mostar, Široki Brijeg 8; Bugojno, Grude, Sarajevo 10; Gradačac 11; Bihać 12; Sanski Most 13; Neum 14; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 936 hPa, za 8 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina na sjeveru Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sa jakim do olujnim udarima južni i jugozapadni. Dnevna temperatutra od 8 do 14, u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne do 17 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba kiša je moguća tokom dana ili u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 12 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.