Danas sunčano i vruće, temperature do 42 stepena

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. U noći na nedjelju, u mnogim gradovima se očekuje i tropska noć. Poslije podne na krajnjem sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 42 stepeni.

Biometeorološka prognoza