Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 29 °C.

Uz sunčano i stabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. Obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Također, ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima.