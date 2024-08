Danas sunčano uz malu oblačnost

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući ponegdje u Hercegovini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar u Hercegovini slab do umjeren, veći dio dana, jugozapadni, a u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 °C.

Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Prolazno pogoršanje praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kod većine hroničnih bolesnika uzrokovaće umjerene tegobe, izraženije sa poslijepodnevnim satima.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjena raspoloženja, iscrpljenosti, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, u noći problemi sa snom. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.