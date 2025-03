Danas sunčano uz povoljnu bioprognozu

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme.

Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

Bioprognoza povoljna

Uz povoljne biometeorološke prilike, duže sunčane intervale i porast temperatura, većina populacije biće boljeg raspoloženja i radno motivirana, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti. Nakon vedrije noći, jutro će biti prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je poželjno biti oprezniji i posvetiti više pažnje odijevanju u ovom periodu. Preporučljivo je, po mogućnosti, topliji dio dana provesti na otvorenom, ne pretjerujući pri tome sa aktivnostima.