Danas sunčano uz promjenljivu oblačnost

Danas se na sjeveroistoku Bosne očekuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a u ostatku zemlje pretežno oblačno. Poslije podne u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovini se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 14 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 22 °C.

Uz više svježine tokom jutra i umjerene temperature u nastavku dana, preovladavaće relativno povoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropati ne bi trebali imati jačih tegoba.

Mjestimični pljuskovi mogli bi povremeno kvariti ugođaj, izraženije u poslijepodnevnim satima. Od meteopatskih reakcija moguće su, u blažem obliku, glavobolja, promjene raspoloženja, dekoncentracija.