Danas sunčano vrijeme, temperature do 38 stepeni

Danas u našoj zemlji preovladavat će sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 38 stupnjeva.

Prema prognozi Federalnog hidrometreološkog zavoda i u naredna tri dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme.

PROGNOZA VREMENA ZA 16.07.2022 (Subota)., sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatua od 29 do 34, na jugu do 38 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 17.07.2022 (Nedjelja)., jutro u Bosni pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 18.07.2022 (Ponedjeljak)., sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.