Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom i povremenim pljuskovima, lokalno je moguća i pojava grada. Manje oblaka i više sunčanih perioda se očekuje se na jugu i na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu i u sjevernim područjima Bosne do 37 stupnjeva.