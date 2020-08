U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

U istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne povremeno je moguć slab lokalni pljusak.

Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.